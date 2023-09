CASAS BAHIA FECHA Portas e ENCERRA atividade

O universo do varejo está em constante mutação, com grandes redes redefinindo suas estratégias para sobreviver. Um exemplo recente é o fechamento da loja Casas Bahia e o anúncio do plano de reestruturação da empresa com fechamento de até 100 lojas, um movimento que reforça essa tendência de mudança. Leia até o final e entenda.

O Encerramento das Atividades da Casas Bahia

No coração do Shopping Jequitiba, na cidade de Itabuna-BA, uma das principais lojas do local, a Casas Bahia, encerrou suas atividades. A loja, que era um pilar do shopping, abandonou o empreendimento.

“A saída de grandes lojas representa não apenas a perda de aluguéis e fluxo de consumidores, mas também um desafio em reinventar espaços e atrair novos inquilinos em um mercado cada vez mais competitivo.”

A Crise do Setor Varejista Brasileiro

O fechamento da loja no Shopping é apenas um exemplo da crise que assola o setor varejista brasileiro. Muitas grandes redes de lojas estão passando por reformulações significativas em suas estratégias de negócios.

Antes da Casas Bahia, a rede Americanas também passou por mudanças significativas, ajustando sua presença em centros comerciais. Essa tendência é preocupante para os gestores de shoppings, que enfrentam o desafio de manter os consumidores engajados e frequentando seus espaços.

A Resposta dos Shoppings à Crise

Em resposta à crise, muitos shoppings estão buscando diversificar sua oferta de serviços e experiências. O foco está cada vez mais voltado para proporcionar experiências únicas e diversificadas para os visitantes.

A reinvenção dos espaços comerciais: Os shoppings estão buscando novas formas de usar seus espaços, transformando-os em locais de experiências e não apenas de compras. A diversificação da oferta de serviços: Muitos shoppings estão expandindo sua oferta de serviços, incluindo opções de entretenimento e lazer, para atrair uma gama mais ampla de consumidores. A busca por novos inquilinos: Com a saída de grandes lojas, os shoppings estão procurando novos inquilinos para preencher os espaços vazios.

Plano de Reestruturação da Casas Bahia: O fechamento de até 100 lojas

A Via, empresa proprietária da Casas Bahia, anunciou recentemente seu plano de reestruturação, o qual inclui o fechamento de até 100 lojas. Este plano também prevê uma redução significativa nos estoques da empresa e uma mudança na forma como ela capta recursos para financiar suas vendas a crédito.

Redução no Estoque

A companhia espera alcançar uma redução de até R$ 1 bilhão em seu estoque este ano. A estratégia para atingir essa meta envolve o deslocamento de produtos de baixa lucratividade, principalmente os de menor preço, para o seu marketplace. Desta forma, as lojas físicas ficarão somente com produtos de maior rentabilidade. O presidente da Via, Renato Horta Franklin, estima que essa estratégia liberará R$ 200 milhões em estoques.

Mudanças na Captação de Recursos

Outra parte do plano de reestruturação envolve mudanças na captação de recursos para financiar o crediário, uma forma de pagamento que a empresa oferece a seus clientes. Atualmente, 50% do crédito da Via está ligado ao crediário. A empresa adianta os valores a serem recebidos de vendas parceladas a bancos, e depois os devolve, com juros, quando o cliente termina de pagar. A nova estratégia é colocar a carteira de crediário no mercado de capitais por meio de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e cessão da carteira de crediário ao FIDC.

Redução no Investimento

A Via também anunciou que planeja reduzir seus investimentos em até 40%. Isso faz parte de uma série de transformações operacionais que a empresa espera que gerem R$ 1 bilhão em lucro líquido. No entanto, não foi divulgado um cronograma específico para quando esses lucros seriam realizados.

Monetização de Créditos Fiscais

Continuando com sua estratégia de monetização de créditos fiscais, a Via espera gerar R$ 2,5 bilhões este ano. Até agora, já foram monetizados cerca de R$ 1,2 bilhão.

Monetização de Outros Ativos

Além dos créditos fiscais, a empresa também planeja gerar mais R$ 500 milhões com a monetização de outros ativos. Isso inclui a realização de operações de “sale and leaseback” com as lojas – onde a loja é vendida, mas continua sendo utilizada através de aluguel.

Resultados do Segundo Trimestre

A Via relatou um prejuízo trimestral de R$ 492 milhões no período de abril a junho. Isso foi seguido por um lucro de R$ 6 milhões no mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita da empresa caiu 2,1% em base anual, para R$ 7,49 bilhões.

Vendas no Marketplace vs Vendas Diretas ao Consumidor

As vendas no marketplace da Via aumentaram 9%, enquanto as vendas diretas ao consumidor caíram 1,2%. Isso sugere que a estratégia da empresa de se concentrar mais em vendas online e menos em vendas em lojas físicas pode estar dando frutos.

Fechamento de Lojas

O plano de reestruturação da Via inclui o fechamento de entre 50 e 100 lojas da Casas Bahia. Esta é uma estratégia que a empresa espera que a ajude a se concentrar mais em vendas online e a reduzir seus custos operacionais.

O plano de reestruturação da Via é uma grande mudança para a empresa e para a marca Casas Bahia. Embora envolva o fechamento de várias lojas e a redução do estoque, o objetivo é tornar a empresa mais rentável e eficiente. Só o tempo dirá se estas mudanças terão o impacto desejado.