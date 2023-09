Cash Money Rapper BG é libertado da prisão após 11 anos, Birdman o cumprimenta

Uma lenda da Cash Money Records GB está fora da prisão – e seu primeiro CEO homem Pássaro estava na frente e no centro na terça-feira para cumprimentá-lo no momento em que ele saiu!!!

O escritório do Federal Bureau of Prisons disse ao TMZ Hip Hop que o rapper de 42 anos (nome verdadeiro Christopher Dorsey ) foi transferido com sucesso para o confinamento comunitário – essencialmente uma casa de recuperação – e deverá ser totalmente libertado da custódia em 11 de julho de 2024.

Como membro da equipe de rap original dos Hot Boys com para Juvenil, Lil Wayne dar turcoBG lançou vários projetos com Cash Money, mais notavelmente “Chopper City In The Ghetto” de 1999 … que cunhou o termo de joalheria atemporal “Bling Bling” no single principal.