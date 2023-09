Causa da morte de Brooks Robinson: De que morreu Orioles Legend?

Bfãs de aseball em todo o mundo estão de luto pela perda de Hall da Fama terceira base Brooks Robinsonque faleceu aos 86 anos.

Sua família e o Baltimore Orioles, time ao qual ele dedicou sua ilustre carreira, anunciaram em conjunto seu falecimento em um comunicado conjunto no Terça-feira ditado:

“Estamos profundamente tristes em compartilhar a notícia do falecimento de Brooks Robinson. Parte integrante de nossa família Orioles desde 1955, ele continuará a deixar um impacto duradouro em nosso clube, em nossa comunidade e no esporte do beisebol.”

Enquanto Robinson enfrentou uma série de desafios de saúde em seus últimos anos, incluindo um diagnóstico de câncer de próstata em 2009 e diversas cirurgias, a última para consertar um braço quebrado 2021 decorrente de uma queda em sua casa, o exato causa de sua morte não foi divulgado inicialmente.

Robinson, “O aspirador humano”

Robinsoncarinhosamente conhecido como “Sr. Oriole,” era mais do que apenas um jogador de beisebol; ele era um símbolo duradouro de excelência e dedicação ao esporte.

Sua notável carreira, que durou um período impressionante 23 anosfoi uma prova de seu compromisso inabalável com o jogo que amava.

Um de Robinson os apelidos mais icônicos eram “O aspirador humano” ou “Sr. Hoover,” um testemunho de sua capacidade defensiva incomparável.

Ao longo de sua carreira, ele fez 18 estrelas aparições e foi uma parte vital do Baltimore OriolesEquipes campeãs da World Series em 1966 e 1970.

O Arcansas nativo inicialmente começou como segunda base quando foi contratado como agente livre em 1955 mas encontrou sua verdadeira vocação na terceira base. Lá, ele se tornou o epítome da excelência defensiva, conquistando um surpreendente 16 prêmios Gold Glove consecutivos de 1960 para 1975.

Mas Robinson não se tratava apenas de sua habilidade defensiva; ele também era um rebatedor formidável. Com 2.848 acessos, 268 home runse 1.357 RBIsele deixou uma marca indelével em ambos os lados do jogo.

Em 1964ele foi nomeado o MVP da Liga Americana depois de uma temporada excepcional em que acertou .317 com 118 RBIsestabelecendo recordes de carreira.

Brooks Robinson, a lenda

Seu impacto se estendeu além do campo de jogo, como Robinson aposentou-se depois do 1977 temporada e foi introduzido no Hall da Fama em sua primeira votação em 1983.

Em 1999ele conquistou uma vaga Time de beisebol do século todouma homenagem adequada a um dos principais 25 jogadores do século 20. O Papa-figos a franquia também o homenageou ao aposentar seu número de camisa, Número 5.

Em seus últimos anos, Robinson leiloou generosamente a maior parte de sua extensa coleção de recordaçõescom os rendimentos beneficiando o Fundação Constance e Brooks Robinsondedicado a apoiar causas nobres.

Robinson Seu legado estará para sempre entrelaçado com a história do beisebol, e sua morte marca o fim de uma era no esporte.

Suas contribuições para o jogo, dentro e fora do campo, continuarão a inspirar gerações de entusiastas do beisebol, garantindo que “Sr. Oriole” nunca será esquecido.