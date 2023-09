Causa da morte de Charlie Robinson: Como o cantor e compositor do Texas Country morreu aos 59 anos?

Charlie Robinsono Cantor e compositor texano cujos hinos enraizados chegaram às paradas country até que ele foi forçado a se aposentar depois que complicações de um procedimento médico o deixaram incapaz de cantar, morreu no domingo. Ele tinha 59 anos.

Robinson morreu em um hospital em San Antonio depois sofrendo parada cardíaca e outras complicações, segundo representante da família.

Robison lançou sua carreira musical no final dos anos 1980, tocando em bandas locais de Austin, como Two Hoots e a Holler, antes de formar seus próprios Millionaire Playboys. Em 1996, ele lançou seu primeiro álbum solo, “Bandera”, batizado em homenagem à cidade de Texas Hill Country, onde sua família mantém um rancho há gerações.

Quando foi abordado pela Sony em 1998, Robison assinou com o selo Lucky Dog, que era dedicado ao country mais cru. Seu álbum de 2001, “Step Right Up”, produziu sua única música country no Top 40, “I Want You Bad”.

Em 2018, Robison anunciou que havia perdido permanentemente a capacidade de cantar após um procedimento cirúrgico na garganta. “Portanto, com o coração muito pesado, estou me aposentando oficialmente dos palcos e do estúdio”, escreveu ele no Facebook.

Robison atuou como jurado por um ano no “Nashville Star” da USA Network, um reality show em que os competidores viviam juntos enquanto competiam por um contrato de gravação de música country.

Ele deixa sua esposa, Kristen Robinsone quatro filhos e enteados. Três de seus filhos estavam com sua primeira esposa, Emily Strayer, membro fundador da banda country superstar The Chicks. Eles se divorciaram em 2008.

O rompimento de Robison com Strayer inspirou canções do álbum “Beautiful Day” de 2009. Ele a gravou enquanto morava em frente à estação rodoviária Greyhound, em San Antonio, em um loft com móveis incompatíveis e garrafas de cerveja espalhadas, “o apartamento de solteiro por excelência”, lembrou ele.

“As pessoas vêm até mim e dizem que estão passando por algo agora, e é como se isso estivesse completamente escrito sobre elas”, disse Robison à Associated Press em 2009. “Eu não pretendia fazer isso, mas tem sido um efeito residual do registro.”

O último álbum de Robison, “High Life”, de 2013, com toques de rock, incluía uma versão cover de “When I Paint My Masterpiece”, de Bob Dylan.

Os serviços memoriais estão pendentes.