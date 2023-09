Causa da morte de Jimmy Buffett: De que morreu o cantor de ‘Margaritaville’?

Scompositor de dedos Jimmy Buffettque popularizou o soft rock praiano com a canção escapista com sabor caribenho “Margaritaville“e transformou aquela celebração da vadiagem em um império de restaurantes, resorts e misturas congeladas, morreu. Ele tinha 76 anos.

“Jimmy faleceu pacificamente na noite de 1º de setembro, cercado por sua família, amigos, música e cachorros”, disse um comunicado postado no site oficial de Buffett e nas páginas de mídia social na noite de sexta-feira. “Ele viveu sua vida como uma canção até o último suspiro e fará muita falta para muitos.”

A declaração não informou onde Buffett morreu nem deu a causa da morte. A doença o forçou a remarcar shows em maio e Buffett reconheceu em postagens nas redes sociais que ele tinha sido hospitalizadomas não forneceu detalhes.

“Margaritaville”, 1977

“Margaritaville”, lançado em 14 de fevereiro de 1977, rapidamente ganhou vida própria, tornando-se um estado de espírito para aqueles que “definhavam”, uma desculpa para uma vida de diversão discreta e escapismo para aqueles “em crescimento”. mais velho, mas não acima.”

A música é o retrato sem pressa de um vagabundo em sua varanda, observando turistas tomando sol enquanto uma panela de camarão começa a ferver. O signatário tem uma nova tatuagem, uma provável ressaca e arrependimento por um amor perdido. Em algum lugar há um saleiro perdido.

“O que parece uma simples cantiga sobre ficar manchado e consertar um coração partido acaba sendo uma meditação profunda sobre a inércia muitas vezes dolorosa de morar na praia”, escreveu a revista Spin em 2021. “Os turistas vão e vêm, um grupo indistinguível do outro. As ondas surgem e quebram, quer haja alguém lá para testemunhar ou não. Tudo o que significa que alguma coisa já aconteceu e você nem tem certeza de quando. “

A música – do álbum “Mudanças nas latitudes, mudanças nas atitudes” – passou 22 semanas na parada Billboard Hot 100 e alcançou a 8ª posição. A música foi incluída no Grammy Hall of Fame em 2016 por seu significado cultural e histórico, tornou-se um padrão de karaokê e ajudou a marcar Key West, Flórida, como um som distinto de música e um destino conhecido em todo o mundo.

“Não existia lugar como Margaritaville”, disse Buffett ao Arizona Republic em 2021. “Era um lugar inventado em minha mente, basicamente inventado sobre minhas experiências em Key West e ter que deixar Key West e pegar a estrada para trabalhar e depois voltar e passar um tempo na praia.”

A música logo inspirou restaurantes e resorts, transformando o suposto desejo de Buffett pela simplicidade da vida na ilha em uma marca multimilionária. Ele ficou em 13º lugar na lista das celebridades mais ricas da América da Forbes em 2016, com um patrimônio líquido de US$ 550 milhões.

Os críticos musicais nunca foram muito gentis com Buffett ou seu catálogo, incluindo músicas de lanchonetes à beira-mar como “Fins”, “Come Monday” e “Cheeseburgers in Paradise”. Mas suas legiões de fãs, chamados de “Parrotheads”, compareciam regularmente aos seus shows vestindo papagaios de brinquedo, cheeseburgers, tubarões e flamingos na cabeça, colares no pescoço e camisas havaianas berrantes.

“Isso é puro escapismo”, disse ele à Republic. “Não sou o primeiro a fazer isso, nem provavelmente serei o último. Mas acho que realmente faz parte da condição humana que você precisa se divertir. você faz para ganhar a vida ou outras partes da vida que o estressam. Tento tornar o trabalho pelo menos 50/50 divertido e até agora deu certo.

Sua mistura especial de country, pop, folk e rock na Costa do Golfo adicionou instrumentos e tonalidades mais comumente encontradas no Caribe, como tambores de aço. Era um guisado de steelpans, trombones e pedal steel guitar. O incrível ouvido de Buffett para ganchos e grooves leves era muitas vezes ofuscado por suas letras sobre tacos de peixe e pôr do sol.

A Rolling Stone, em uma resenha do álbum de Buffett de 2020, “Life on the Flip Side”, deu apoios relutantes. “Ele continua mapeando seu canto surfista e arenoso da utopia da música pop com o calor frio e amigável de um multimilionário com quem você não se importaria de compartilhar um IPA das 15h com tema tropical, especialmente se seu cartão dourado estivesse no bar quando a última rodada chegou.”

A evolução da marca de Buffett começou em 1985 com a abertura de uma série de lojas e restaurantes temáticos de Margaritaville em Key West, seguida em 1987 com o primeiro Margaritaville Caf nas proximidades. Ao longo das duas décadas seguintes, vários outros de cada um foram abertos na Flórida, Nova Orleans e Califórnia.

Desde então, a marca se expandiu para dezenas de categorias, incluindo resorts, roupas e calçados masculinos e femininos, uma estação de rádio, uma marca de cerveja, chá gelado, tequila e rum, decoração para casa, itens alimentícios como molho para salada, Margaritaville Crunchy Pimento Cheese & Shrimp Bites e Margaritaville Cantina Style Medium Chunky Salsa, a linha de cruzeiros Margaritaville at Sea e restaurantes, incluindo Margaritaville Restaurant, JWB Prime Steak and Seafood, 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill e LandShark Bar & Grill.

Houve também um musical de jukebox com destino à Broadway, “Escape to Margaritaville”, uma comédia romântica em que um cantor e bartender chamado Sully se apaixona por Rachel, muito mais voltada para a carreira, que está de férias com amigos e passeando em Margaritaville, o hotel bar onde Sully trabalha.

James William Buffett nasceu no dia de Natal de 1946 em Pascagoula, Mississippi, e foi criado na cidade portuária de Mobile, Alabama. Ele se formou na University of Southern Mississippi em Hattiesburg, Mississippi, e passou de apresentações nas ruas de Nova Orleans a tocar seis noites por semana em clubes da Bourbon Street.

Ele lançou seu primeiro disco, “Down To Earth”, em 1970 e lançou mais sete em um clipe anual regular, com sua música “Come Monday” de 1974, de seu quarto álbum de estúdio “Living and Dying in Time”, alcançando a 30ª posição. … Então veio “Margaritaville”.

Ele se apresentou em mais de 50 álbuns de estúdio e ao vivo, muitas vezes acompanhado por sua Coral Reefer Band, e estava constantemente em turnê. Ele recebeu duas indicações ao Grammy, dois prêmios da Academia de Música Country e um prêmio da Country Music Association.

Na verdade, Buffett estava em Austin, Texas, quando surgiu a inspiração para “Margaritaville”. Ele e um amigo pararam para almoçar em um restaurante mexicano antes de ela o deixar no aeroporto para pegar um voo de volta para Key West, então começaram a beber margaritas.

“E eu meio que tive a ideia de que isso é exatamente como Margarita-ville”, disse Buffett à Republic. “Ela meio que riu disso e me colocou no avião. E comecei a trabalhar nisso.”

Ele escreveu algumas no avião e terminou enquanto dirigia pelas Keys. “Houve um acidente na ponte”, disse ele. “E ficamos parados por cerca de uma hora, então terminei a música na Seven Mile Bridge, o que achei apropriado.”

Buffett também foi autor de vários livros, incluindo “Where Is Joe Merchant?” e “A Pirate Looks At Fifty” e adicionou filmes ao seu currículo como co-produtor e co-estrela de uma adaptação do romance “Hoot”, de Carl Hiaasen.

Buffett deixa sua esposa, Jane; filhas, Savannah e Sara; e filho, Cameron.