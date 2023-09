Causa da morte de Mike Williams: detalhes do acidente que tirou a vida do ex-recebedor da NFL

Tnotícias engraçadas surgiram na noite de terça-feira com o falecimento de Mike Williams, wide receiver aposentado da NFL e nativo de Buffalo, NY. O ex-destaque do futebol tinha apenas 36 anos.

O repórter do Buffalo Bills, Jon Scott, foi o primeiro a confirmar a triste notícia. De acordo com Scott, Williams faleceu “após lesões sofridas durante um acidente enquanto trabalhava em um canteiro de obras“. Sabe-se agora que ele sofreu o impacto de uma trave na cabeça na sexta-feira, 1º de setembro.

O ex-receptor cortou relações com a NFL em 2016, tendo desde então mudado para outros empreendimentos.

Causa da morte de Mike Williams: detalhes do acidente no canteiro de obras que tirou sua vida

Uma página GoFundMe criada por Wendell Muhammad, pai de Mike Williams, detalha os trágicos acontecimentos que levaram à morte do ex-jogador da NFL. Ele revelou que seu filho perdeu a consciência devido aos ferimentos sofridos na sexta-feira.

“Venho em paz e oração e estou buscando apoio para me ajudar a ajudar meu filho primogênito. Sou pai de Mike Williams, ex-jogador da NFL. Meu filho jogou na NFL de 2010 a 2014 pelo Tampa Bay Buccaneers e o time de sua cidade natal, o Buffalo Bills. Mike Williams recentemente teve um acidente grave no trabalho. Um feixe de roubo caiu em sua cabeça, causando um ferimento grave na cabeça. Como resultado deste acidente, houve inchaço no cérebro e inchaço na medula espinhal que foi rompida. Essas lesões resultaram em paralisia completa do braço direito e da parte inferior do corpo, da cintura para baixo.”

“Na sexta-feira, 1º de setembro de 2023, por volta das 21h, Mike Williams desmaiou. Segundo os médicos, ele sofria de graves problemas respiratórios e teve que ser levado às pressas para a UTI. Desta vez, os médicos descobriram que seu diafragma estava pressionando seus pulmões e posteriormente causou complicações com sua respiração. Eles relataram que seus pulmões estavam cheios de água. Os médicos conseguiram liberar o diafragma da pressão sobre seus pulmões, removendo a água e permitindo que ele respirasse um pouco melhor. Infelizmente, meu filho Mike Williams nunca recuperou a consciência. Ele nunca mais acordou desde a noite de 1º de setembro de 2023”

Uma carreira de seis anos na NFL e uma ‘mudança dos sonhos’ para os Bills

Não deve ser confundido com o receptor ativo do LA Chargers com quem ela compartilhava o nome, Mike Williams foi um jogador memorável na liga que recebeu elogios de ex-técnicos e companheiros de equipe.

Mike Williams marcou 20 touchdowns durante seus anos em Syracuse, onde detém o segundo maior número de recebedores na história da escola.

Ex-destaque da Syracuse University, os 20 TDs de Williams estão empatados em segundo lugar na história da escola, junto com o Hall da Fama do Futebol Profissional Marvin Harrison. Suas façanhas lhe renderam a convocação do Tampa Bay Buccaneers em 2010 (quarta rodada – 101º no geral).

Williams estabeleceu um recorde de franquia com o Tampa Bay Buccaneers em 2010

Mike Williams foi um recebedor recorde durante seu tempo em Tampa, com 11 recepções para touchdown como novato em 2010. Foi preciso que Mike Evans aparecesse para que esse recorde fosse quebrado, mas o feito nunca havia sido alcançado até então na história da franquia .

Depois de quatro temporadas com os Bucs Williams foi negociado com o Notas de búfalo para uma escolha de sexta rodada. O WR ficou em êxtase com a perspectiva de jogar pelo time pelo qual cresceu torcendo. Infelizmente, as coisas não funcionaram para ele lá. Então, após uma breve passagem pelo time de treino do Kansas City Chiefs, Mike Williams desistiu de seu NFL sonho de ganhar perto de US$ 12 milhões em ganhos na carreira. Ele teve um total de 223 recepções para 3.089 jardas e 26 TDs durante sua carreira no futebol profissional.