Causa da morte de Steve Harwell: Como o cantor do Smash Mouth morreu?

Tele é o vocalista do Smash Mouth, Steve Harwellfaleceu de acordo com o empresário da banda, Roberto Hayes. Ele tinha 56 anos.

O músico era mais conhecido por sucessos como “All Star” e “Eu sou um crente”.

A notícia vem depois que o TMZ informou Harwell estava recebendo tratamento médico para o fígado. Ele foi então transferido para um hospício em sua casa, com amigos e familiares do cantor se reunindo nos últimos dias para estar com ele.

Harwell faleceu em sua casa em Boise, ID, cercado por entes queridos

A causa da morte de Steve Harwell

De acordo com Hayes, Harwell faleceu de insuficiência hepática.

“Steve está aposentado do Smash Mouth há dois anos, e a banda continua em turnê com o novo vocalista Zach Goode,” Hayes disse.

“Dito isto, o legado de Steve viverá através da música. Com Steve, Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro singles na Billboard 200 álbuns e uma indicação ao Grammy, sem falar nas centenas de colocações no cinema e na televisão e, claro, nas características musicais de Shrek.

“A voz icônica de Steve é uma das vozes mais reconhecidas de sua geração. Ele amava os fãs e adorava se apresentar. Steve Harwell era um verdadeiro original americano.

“Um personagem grandioso que subiu ao céu como uma vela romana. Steve deve ser lembrado por seu foco inabalável e determinação apaixonada de alcançar o auge do estrelato pop.”

A carreira e os problemas de saúde de Harwell

Harwell foi cofundador da banda Smash Mouth em 1994.

Embora não seja membro oficial da banda desde 2021, ele e os baixistas Paulo Delisle foram os únicos dois membros originais que permaneceram consistentes durante a maior parte da gestão do grupo.

Começou sua carreira em San Jose, Califórnia, como rapper do grupo FOS (Freedom of Speech). No entanto, após a separação do grupo, ele começou a trabalhar com o bateristaKevin Coleman, e mais tarde juntou-se a Greg Camp e Delisle.

Os quatro começaram a se apresentar em festivais de verão ao lado de No Doubt e Beck.

No entanto, Harwell sofreu vários problemas de saúde nos últimos anos.

Em 2013, ele foi diagnosticado com cardiomiopatia, uma doença cardíaca caracterizada pelo aumento e enfraquecimento do músculo cardíaco, além de uma doença neurológica grave conhecida como encefalopatia de Wernicke.

Em agosto de 2016, ele desmaiou no palco durante uma apresentação em Urbana, Illinois. Um ano depois, Smash Mouth adiou vários shows devido ao tratamento contínuo de Harwell para seus problemas de saúde relacionados ao coração.