Cecierj recebe inscrições para curso preparatório AprovaRJ

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado

do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj) está com inscrições abertas para o AprovaRJ, curso que tem como objetivo preparar estudantes para escolas técnicas e militares e institutos federais.

Estão sendo recebidas inscrições para o período letivo de 2023 nos segmentos de Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Desse modo, os estudantes que concluíram essas etapas da educação formal ou estão concluindo podem participar da seleção do AprovaRJ para ter aulas preparatórias para os processos seletivos das escolas técnicas, militares ou institutos federais do Rio de Janeiro.

Trata-se de uma ótima oportunidade para os estudantes que não podem pagar um cursinho pré-vestibular e estão se preparando para entrar em instituições de ensino técnico ou superior. Confira a seguir como participar da seleção do AprovaRJ e mais detalhes sobre o curso!

AprovaRJ: Como se inscrever?

Como mencionado acima, as inscrições para o Processo Seletivo do AprovaRJ 2023 já estão abertas. De acordo com o cronograma, a Fundação Cecierj receberá as inscrições até as 23h59 do dia 14 de setembro (horário de Brasília). Desse modo, os interessados têm até a próxima quinta-feira para se inscrever.

As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual, por meio do site AprovaRJ. Antes de realizar a inscrição, o estudante deve ler o edital na íntegra para conferir se está de acordo com os pré-requisitos para a participação.

Para se inscrever, o estudante deve acessar a página da seleção, clicar em “Sistema de Inscrição”, e fazer login. Em seguida, é necessário realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição e anexar todos os documentos nele solicitados.



As inscrições são gratuitas, de modo que, para efetivar a inscrição, basta enviar o formulário devidamente preenchido e os toda a documentação.

Processo de seleção

Conforme indicado no edital, a Fundação Cecierj não realizará aplicação de provas para fins de classificação dos inscritos.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira a etapa de avaliação documental, na qual a Fundação deve analisar os documentos e informações enviadas pelos candidatos no momento da inscrição.

Após a análise documental, a Cecierj divulgará a relação de estudantes aptos para a próxima etapa, que será um sorteio. Desse modo, o preenchimento das vagas se dará por meio de sorteio. A divulgação da relação com o número único dos candidatos

aptos ao sorteio está prevista para 3 de outubro. O sorteio será em 4 de outubro.

Oferta de vagas

Ao todo, a Fundação Cecierj está ofertando 1.300 vagas para o ingresso de novos alunos, sendo 600 vagas para estudantes do Ensino Fundamental II e 700 vagas para alunos do Ensino Médio.

As aulas do curso AprovaRJ visa preparar os alunos para as provas de ingresso nas seguintes instituições: EPCAR – Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Colégio Naval da Marinha, FAETEC – Fundação de Apoio à Escola Técnica, CEFET/RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, CPII – Colégio Pedro II, IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro, EsPCEX – Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESA – Escola de Sargentos das Armas, ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, AFA – Academia da Força Aérea, Escola Naval da Marinha, IME – Instituto Militar de Engenharia e EAM – Escolas de Aprendizes-Marinheiros.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 6 de outubro. O início das aulas, que são ofertadas na modalidade a distância, está marcado para o dia 9 de outubro.

Conforme divulgado pela Cecierj, os alunos poderão acessar a sala virtual apenas a partir da data de inicio do curso, cuja duração é de 16 semanas.

Acesse o edital da seleção na íntegra para mais informações.