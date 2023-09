Celebridades de Hollywood têm história de ajudar moradores de rua

Um ano atrás, Bomba Lil estava fazendo o seu próprio sorteio de comida bem a tempo para as férias… distribuindo toneladas de corndogs para quem estava na rua e com fome.

Falando no Dia do Peru … tornou-se um passatempo de retribuição ao longo dos anos para as celebridades se unirem à Missão de Los Angeles para servir refeições quentes aos necessitados. Várias estrelas participaram disso … Danny Trejo , Emmy Rossum , Kevin Hart dar Adicionar Rinn a, só para citar alguns.

Antes de ser persona non grata em Hollywood – como resultado dos comentários anti-semitas que fez no ano passado – o cara era extremamente gentil com as pessoas menos afortunadas.