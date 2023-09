Centro Paula Souza recebe inscrições para curso EJA profissionalizante EaD

O Centro Paula Souza está com inscrições abertas para o curso de Ensino Médio a distância na modalidade de Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante. O curso é EAD, mas contará com atividades avaliativas presenciais.

De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 11 de setembro de 2023. Poderão se inscrever os jovens e adultos que têm apenas formação de ensino fundamental.

Desse modo, trata-se de uma ótima oportunidades para os estudantes que buscam uma certificação de ensino médio. Confira a seguir como participar do curso de Ensino Médio Profissionalizante EJA EaD do Centro Paula Souza.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do Centro Paula Souza, as inscrições são gratuitas e estão sendo recebidas de forma virtual. A instituição recomenda que, antes de realizar a inscrição, o interessado leia esse Comunicado, que apresenta as regras e pré-requisitos para a participação.

De acordo com o documento, são condições para o cadastro no Curso de Ensino Médio EJA – EaD Profissionalizante:

ter idade igual ou superior a 18 anos;

ter concluído o ensino fundamental.

Para realizar a inscrição na seleção, os interessados deverão acessar o Portal GEEaD e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Nessa página os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados e anexar cópias dos seguintes documentos:



a) RG,

b) CPF

c) Certificado de conclusão do Ensino Fundamental que deve, obrigatoriamente, ser acompanhado dos atos de validação ou publicação de conclusão do Ensino Fundamental.

Posteriormente, o Centro Paula Souza enviará ao candidato, através do endereço de e-mail por ele informado, uma mensagem de confirmação com o link para complementar o cadastro.

Processo de seleção

Não haverá processo seletivo com a aplicação de provas ou análise de desempenho para a admissão dos estudantes no Curso de Ensino Médio EJA – EaD Profissionalizante.

Portanto, para participar, basta realizar o cadastro no curso, enviando todas as informações e documentos solicitados. O Centro Paula Souza fará uma análise dos documentos solicitados para a validação dos requisitos.

Assim, em até 45 dias o estudante receberá dados de acesso no curso EJA profissionalizante EaD. Caso o estudante não acesse o conteúdo por mais de seis meses, será considerado desistente.

A ausência ou inadequação de algum documento ou informação solicitados na inscrição ocasionará no indeferimento do cadastro.

Sobre o curso

Esse curso EJA Profissionalizante EAD ofertado têm como público-alvo pessoas que não concluíram seus estudos na idade adequada e desejam uma alternativa prática para obter certificação de nível médio e poder concluir um curso técnico ou ingressar no Ensino Superior.

As aulas são totalmente gratuitas e on-line, de modo que o cursista poderá estabelecer a sua própria rotina de estudos. Para isso, o estudante terá a sua disposição um ambiente virtual de aprendizagem na internet, com agendas de estudos, livros digitalizados, videoaulas e exercícios.

O cursista será considerado concluinte do Ensino Médio Profissionalizante EJA/EaD após aprovação nos exames relacionados às cinco áreas de conhecimento obrigatórias:

Área 01 – Linguagens : Língua Portuguesa, Educação Física, Arte e Inglês;

: Língua Portuguesa, Educação Física, Arte e Inglês; Área 02 – Ciências Humanas : História, Geografia, Sociologia e Filosofia

: História, Geografia, Sociologia e Filosofia Área 03 – Matemática : Matemática

: Matemática Área 04 – Ciências da Natureza : Física, Química e Biologia

: Física, Química e Biologia Área 05 – Profissionalizante: Assistente de Planejamento

Os exames para aprovação nas áreas de conhecimento ocorrerão de forma presencial, com locais de prova nas Escolas Polos do Centro Paula Souza. De acordo com o edital, os estudantes poderão realizar as provas em um dos seguintes polos:

Etec Bento Quirino;

Etec Sylvio de Mattos Carvalho;

Etec Profa. Marinês Teodoro de Freitas Almeida;

Etec Philadelpho Gouvêa Netto;

Etec Santa Ifigênia;

Etec Gustavo Teixeira;

Etec Fernando Prestes;

Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga.

Veja mais informações no site do CPS.