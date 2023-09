CEO do Twitch ri do IShowSpeed ​​e mantém sua proibição após mostrar seu pênis em uma transmissão

Sxixi, também conhecido como IShowSpeed, se tornou um dos maiores nomes do Twitch e das redes sociais. Possui 20 milhões de seguidores na plataforma, focando seu conteúdo principalmente em FIFA, Fortnite e Minecraft, além de sua paixão por Cristiano Ronaldo.

No entanto, ele foi recentemente banido do Twitch. Um mau funcionamento do guarda-roupa fez com que ele mostrasse seu pênis para 25.000 pessoas, o que levou à suspensão de sua conta. No entanto, o streamer estava ansioso para ter seu canal de volta, até mesmo pedindo ao CEO do Twitch Dan Clancy diretamente que ele merecia outra chance.

Nesse ponto, o streamer soltou um surpreso “Oh meu Deus”, encerrando rapidamente a transmissão ao vivo. Isso deixou os fãs perplexos com o infeliz incidente, embora sem saber o que realmente aconteceu.

Resposta dura do CEO do Twitch

Speed ​​conheceu Clancy no Streamy Awards, prêmio da Academia Internacional de Televisão na Web, onde mostrou um vídeo do amigo do criador do conteúdo Kai Cenat implorando ao CEO para desbloquear seu canal enquanto Speed ​​se ajoelha diante dele.

Clancy ri da situação, mas é inflexível sobre o ocorrido e a desculpa que usa é que não tem o aplicativo baixado no celular. Este Cenat indignado: “Se eles não suspenderem a proibição do Speed, vou embora”, disse ele.

IShowSpeed tem uma base de fãs impressionante no YouTube, com um total de 19 milhões de assinantes. Recentemente, ele retornou triunfante às transmissões após um breve hiato devido a problemas de saúde. No mês passado, ele teve que ser hospitalizado de emergência devido a uma grave infecção sinusal, que resultou em inchaço no olho direito e dores de cabeça insuportáveis.