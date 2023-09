Certame Petrobrás é anunciado, saiba detalhes

Você quer trabalhar na maior empresa de energia do país, que atua na exploração, produção, refino e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados?

Então, você precisa saber que o certame Petrobrás foi anunciado recentemente e oferece 458 vagas para funções de nível técnico. Neste artigo, vamos dar todos os detalhes sobre esse certame, que tem salários de até R$ 6.436,00 mais benefícios.

O que é a Petrobrás e quais são suas atribuições?

A Petrobrás é a Petróleo Brasileiro S.A., uma empresa de capital aberto que atua na exploração, produção, refino, transporte, distribuição e comercialização de petróleo, gás natural e seus derivados. Aliás, é a líder do setor de energia no Brasil e uma das maiores empresas do mundo.

Ainda, a empresa tem como missão atuar de forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental. Para isso, fornece produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes, bem como, contribui para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde opera.

A Petrobrás é composta por diversas subsidiárias, como a Transpetro, a BR Distribuidora, a Petrobrás Biocombustível, a Petrobrás Gás, entre outras. Aliás, a empresa também participa de consórcios e joint ventures com outras empresas nacionais e internacionais.

Sendo assim, a empresa é responsável por:

Explorar e produzir petróleo e gás natural em campos terrestres e marítimos, no Brasil e no exterior;

Refinar e processar petróleo e gás natural em unidades industriais próprias ou em parceria com outras empresas;

Transportar petróleo, gás natural e derivados por meio de dutos, navios, caminhões e ferrovias;

Distribuir combustíveis, lubrificantes, asfaltos e outros produtos derivados de petróleo aos diversos segmentos de mercado;

Comercializar petróleo, gás natural e derivados no mercado interno e externo;

Pesquisar e desenvolver novas tecnologias para o setor de energia;

Gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis e não renováveis.



Quais são os salários e os funções do certame Petrobrás?

Sendo assim, o certame Petrobrás oferece 458 vagas para contratação imediata para determinadas funções de nível técnico, como:

Salário de R$ 6.436,00: Técnico(a) de Operação Júnior (120 vagas), Técnico(a) de Manutenção Júnior – Mecânica (80 vagas), Técnico(a) de Manutenção Júnior – Instrumentação (60 vagas), Técnico(a) de Manutenção Júnior – Elétrica (50 vagas), Técnico(a) de Segurança Júnior (40 vagas), Técnico(a) Ambiental Júnior (20 vagas), Técnico(a) Químico(a) Júnior (20 vagas) e Técnico(a) Enfermagem do Trabalho Júnior (8 vagas);

Salário de R$ 4.390,97: Técnico(a) Administrativo(a) Júnior (30 vagas) e Técnico(a) Logístico(a) Júnior (30 vagas).

Além do salário base, os servidores da Petrobrás têm direito a diversos benefícios, como:

auxílio-creche ou auxílio-acompanhante (somente para empregada);

auxílio-ensino (pré-escolar, ensinos fundamental e médio) para os dependentes, complementação educacional (somente para os funções de nível médio);

assistência multidisciplinar de saúde (médica, odontológica, psicológica e hospitalar) e benefício farmácia;

plano de previdência complementar opcional, PAE – Programa de Assistência Especial (destinado a pessoas com deficiência, filhos de empregados);

participação nos lucros e/ou resultados; e,

Por fim, complementação do auxílio-doença.

Os interessados em disputar qualquer um dos cargos deve cumprir alguns requisitos. Por exemplo, como ter no mínimo 18 anos de idade e ser brasileiro ou português (com os mesmos direitos). Assim como, estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e o Serviço Militar (quando for o caso), possuir capacidade física e mental para desempenhar as funções do cargo, entre outras exigências.

Como será a reserva de vagas para cotas no certame Petrobrás?

O certame Petrobrás terá 40% das vagas reservadas para cotas sociais, conforme a nova Política de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa. Em suma, que visa promover um ambiente de trabalho mais diverso, inclusivo e seguro para todos. Por fim, a distribuição das vagas para cotas será a seguinte:

20% das vagas serão reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos), conforme a Lei nº 12.990/2014;

20% das vagas serão reservadas para candidatos com deficiência, conforme a Lei nº 8.112/1990.

Os candidatos que se enquadrarem nas cotas deverão declarar essa condição no ato da inscrição e comprovar os requisitos exigidos por meio de documentação específica, conforme o edital. Enquanto, os que se autodeclararem negros também passarão por uma verificação presencial da veracidade da autodeclaração.

Como foi a prova do último certame Petrobrás?

O último certame Petrobrás ocorreu em 2018 e foi organizado pela banca Cesgranrio. Aliás, o processo seletivo ofereceu 1.119 vagas para funções de nível técnico, sendo 373 vagas imediatas e 746 para formação de cadastro reserva.

A prova do certame foi composta por questões objetivas e discursivas, sendo que a prova objetiva teve 50 questões para as funções, valendo 2 pontos cada. Assim, obtém a aprovação, o candidato que obteve no mínimo 50% dos pontos totais e não zerou nenhuma disciplina.

Por fim, ele deveria elaborar um texto dissertativo sobre um assunto relacionado ao cargo que desejava ocupar. Desta forma, o texto deveria ter de 20 a 30 linhas.