Chael Sonnen acredita que Paddy Pimblett será ‘chicotado’ por Tony Ferguson no UFC 296

Chael Sonnen não está apenas defendendo o matchmaking do UFC entre Paddy Pimblett e Tony Ferguson no UFC 296, ele acredita que Ferguson fará uma aparição na estrela em ascensão no evento pay-per-view da promoção em dezembro.

“Paddy ‘The Baddy’ vai levar uma surra de Tony Ferguson”, disse Sonnen em seu canal no YouTube.

“Tony Ferguson é uma luta difícil para qualquer um, e Tony Ferguson só lutou contra verdadeiros assassinos. Esses caras que deram uma cutucada em Tony são os melhores dos melhores. Tony Ferguson, até recentemente, lutou entre os 10 primeiros durante toda a sua carreira.

“A questão é que Bobby Green foi sua sexta derrota consecutiva e ainda estava entre os 10 primeiros. Ele perdeu cinco lutas seguidas e ainda estava entre os 10 primeiros. Estou apenas falando sobre o calibre do oponente que ele está enfrentando.”

O UFC 296 acontece no dia 16 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Embora Pimblett esteja invicto desde que entrou no UFC, e Ferguson, por outro lado, tenha sido dominado ou finalizado em todas as seis derrotas recentes, Sonnen espera que a experiência do ex-campeão interino dos leves do UFC seja uma grande diferença.

Além disso, apesar das derrotas, a atividade de Ferguson também terá um papel importante, segundo Sonnen, já que Pimblett não compete desde a vitória na polêmica decisão contra Jared Gordon no UFC 282, em dezembro passado.

“Tony Ferguson acabou de sair do top 10, Paddy nunca ameaçou estar entre os 10 primeiros”, explicou Sonnen.

“Eu olho para Paddy com uma verdadeira positividade, mas também olho para um cara que não consegue controlar seu peso. Eu olho para um cara que sempre que ele entra nas redes sociais, ou faz algum tipo de podcast, os únicos comentários têm a ver com o quão grande ele é – o que é uma contradição direta com a disciplina e os esforços que estão sendo colocados na academia. Eles não andam juntos. Se você está fazendo exercícios, está queimando calorias; se não está fazendo exercícios, não está queimando calorias.

“Um cara acabou de sair do top 10, o outro não ameaçou. Um cara está perdendo, isso é verdade. Outro cara disse abertamente: ‘Não sou nem forte o suficiente para ir lá’. Estamos completando um ano desde a luta contra Gordon. Seja qual for a lesão, não faz a menor diferença. Se um cara diz [he] não posso nem ir lá, não posso nem sair e tentar, não sei como você está dando uma cutucada nele por causa de um cara que acabou de sair do top 10.”