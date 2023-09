Chael Sonnen favorece Sean Strickland x Israel Adesanya 2: ‘Dricus du Plessis não é o candidato número 1’

A segunda maior consequência da derrota de Sean Strickland no UFC 293 sobre Israel Adesanya é a posição de Dricus du Plessis na divisão dos médios, de acordo com Chael Sonnen.

O duas vezes desafiante ao título dos médios do UFC e analista do UFC vê du Plessis em uma situação difícil depois que Strickland conseguiu a vitória sobre “The Last Stylebender”.

“[Khamzat] Chimaev vs. Paulo Costa [at UFC 294] acabou de se tornar a partida do desafiante nº 1”, disse Sonnen na segunda-feira A hora do MMA. “Não era originalmente. Foi a partida do candidato número 1 para Chimaev se Chimaev vencer. E então eles iriam arrancar aquele tapete e revelá-lo para nós logo após a luta, caso [Chimaev] ganho.

“Mas agora, como você tem um campeão número 1 no topo, Strickland x Paulo trabalha o dia todo, Strickland x Chimaev, além de treinarem juntos, funciona o dia todo. Essa será a partida do desafiante nº 1 e du Plessis será esquecido mais uma vez.”

Du Plessis destruiu o desempenho de Adesanya no UFC 293 e convocou Strickland pelo título, após o que disse que daria a Adesanya um “merecido esconderijo em minha terra natal, África do Sul”.

Isso contrastou com a reação do presidente do UFC, Dana White, à derrota de Adesanya, que indicava que uma revanche imediata era sua primeira escolha para o próximo passo de Strickland.

O presidente do UFC também deixou bem claro que du Plessis errou ao recusar Adesanya no UFC 293 devido a uma lesão no pé. Sonnen refletiu a visão de seu ex-promotor sobre a situação.

“Não é uma boa ideia ficar sentado esperando, e du Plessis só precisava de um pouco mais de tempo”, disse Sonnen. “Ele só precisava daquela partida. Não sei se ele é o candidato número 1. Eu acho que é uma luta bonita. Mas se fizermos a revanche, o que tenho certeza que faremos – então faremos Strickland vs. [2]digamos que os criadores de probabilidades acertaram [and] Izzy bate nele. Você está me dizendo que não vamos para a trilogia? Vamos deixar bem claro que não queremos o Sean como nosso campeão, nem vamos esconder isso?

“Então, se você fizer uma trilogia, eu apenas comi nos próximos 12 meses, mas mesmo que eu não coma nesses 12 meses, enquanto Chimaev e Paulo Costa provavelmente só serão uma luta de eliminação para os hardcores, eu acho que como essa luta se aproxima, vai ser revelada ao mundo e todos saberemos que é uma luta eliminatória.

“Não sei o que fazer com du Plessis e acho que é uma situação muito difícil. Du Plessis uma vez teve esta ótima atitude: Coloque-me na eliminatória, luto com qualquer um. E ele provou isso. Ele saiu e lutou contra Robbert Whittaker, ninguém que não fosse Izzy Adesanya deu o salto sobre ele. Ele tem que ir atrás de outra pessoa. Mas du Plessis também precisa saber que horas são.”

Sonnen concorda que a briga entre Adesanya e du Plessis fez com que a briga entre eles garantisse o ouro nas bilheterias e defendeu que o lutador sul-africano fizesse campanha não pela disputa do cinturão, mas pela luta com o rival.

“A coisa maior perdida lá, ficando [Adesanya and Strickland] juntos novamente – tenho certeza de que eles fizeram um ótimo negócio e tenho certeza de que da próxima vez será ainda melhor; a sequência geralmente se sai melhor que o original”, disse Sonnen. “Mas nenhum deles fará o que du Plessis e Izzy construíram. Eles dominaram toda a nação a ponto de você ter que revisar as entrevistas. Se você tiver que revisar entrevistas, sua briga vai ser muito acirrada, e parece que foi essa que você deve tentar preservar. Não acho que tenhamos um lutador inteligente de 85 libras por aí; se você tivesse um lutador inteligente de 85 libras, ele estaria desafiando Du Plessis com tudo o que tem.

“Bo Nickal não terá a oportunidade de lutar contra Strickland ou Izzy pelo título a seguir, mas ele poderia fazer tudo o que pudesse para conseguir aquela luta com Du Plessis, e Du Plessis é obviamente o próximo, mesmo que seja o próximo. Todos deveriam ir atrás dele. Todos deveriam ver o que foi perdido e que oportunidades existem. Eu prevejo para você que eles não fazem nenhuma dessas coisas.”