Chances de APROVAÇÃO no CadÚnico

O Governo Federal disponibiliza diversos apoios financeiros destinados a auxiliar aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Estes benefícios são concedidos a indivíduos registrados no Cadastro Único (CadÚnico).

Para realizar a inscrição no CadÚnico, o representante da família deve se dirigir a um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). Ademais, precisa apresentar a documentação necessária de cada membro da família, além de responder a algumas questões para identificar a situação familiar.

Quais as principais perguntas feitas no ato da inscrição no CadÚnico

A seguir, apresentamos as perguntas geralmente feitas no processo de inscrição no Cadastro Único.

A família possui descendência indígena? Se sim, em qual reserva ou grupo étnico reside?

A família faz parte de uma comunidade quilombola? Se sim, qual é o grupo específico?

Algum membro da família está hospitalizado ou em abrigo por pelo menos 1 ano?

Quantas pessoas compõem atualmente a família?

Qual é o nome, sexo e etnia de cada integrante da família?

Onde nasceram os pais e quais são os nomes completos deles?

Todos os nascimentos estão devidamente registrados em cartório?

Quem tem o direito de se inscrever?

O direito de se inscrever no Cadastro Único é concedido a cidadãos que nunca tenham sido registrados e que atendam às seguintes condições:

Ser o líder da família, com preferência para mulheres;

Possuir uma renda mensal máxima de meio salário mínimo por pessoa;

Ter uma renda superior, mas, nesse caso, os interessados terão acesso apenas a alguns benefícios oferecidos pelo Cadastro Único.

É fundamental ressaltar mais uma vez que o processo de cadastro é bastante minucioso e os benefícios são disponibilizados exclusivamente para aqueles que cumprirem os requisitos estabelecidos.



Programas sociais que são ligados ao CadÚnico

Além do Bolsa Família, que é o programa mais reconhecido e utiliza o CadÚnico, outros programas também utilizam este cadastro como método de inscrição. Entre eles, estão:

Benefício de Prestação Continuada (BPC): oferece um salário mínimo mensal para idosos ou pessoas com deficiência que não têm meios de sustento;

Tarifa Social de Energia Elétrica: concede descontos na conta de energia elétrica para famílias de baixa renda;

Minha Casa, Minha Vida: fornece subsídios para a aquisição de moradias para famílias de baixa renda;

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec): oferece cursos profissionalizantes gratuitos para jovens e adultos de baixa renda.

Outros benefícios sociais do Governo Federal

Bolsa Verde;

Aposentadoria para baixa renda;

Carteirinha do Idoso;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carta Social;

Passe Livre para PCD;

PETI;

Isenção nas taxas dos Concursos Públicos;

Telefone Popular ;

; Pro Jovem Adolescente;

Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas.

Bolsa Família tem regras alteradas

Conforme anúncio feito recentemente pelo Governo Federal, algumas regras do Bolsa Família foram atualizadas. Entre elas, estão:

Execução do acompanhamento pré-natal;

Adesão ao calendário nacional de imunizações;

Monitoramento constante do estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

Atendimento à frequência escolar mínima, que é de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manutenção do Cadastro Único permanentemente atualizado, com uma revisão a cada 24 meses, pelo menos.

Milhões de brasileiros estão saindo da linha de pobreza

O relançamento do programa Bolsa Família teve um impacto significativo na redução da vulnerabilidade social. Isso levando 18,5 milhões de famílias a saírem da linha de pobreza em junho, de acordo com dados exclusivos do Ministério do Desenvolvimento Social.

Os estados que registraram os maiores avanços nesse processo foram:

São Paulo, com 2,2 milhões de famílias;

Bahia, com 2,2 milhões;

Rio de Janeiro, com 1,6 milhão;

Pernambuco, com 1,4 milhão;

Minas Gerais, com 1,3 milhão.

As famílias deixam a faixa de pobreza quando passam a receber mais de R$ 218 por pessoa.