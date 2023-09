Chandler Jones afirma que foi injetado com substância desconhecida em clínica de saúde mental

Tquem conhece Jon Jones vai te contar Chandler Jones não é o primeiro de seus irmãos que se mete em problemas. O Invasores de Las Vegas‘star pass rusher está fazendo algumas alegações preocupantes sobre ter sido levado contra sua vontade para um centro de saúde mental. Ele tem postado mensagens no X, anteriormente conhecido como Twitter, sobre tudo o que está acontecendo com ele. Entre as notas que postou, ele acusa o Corpo de Bombeiros de Las Vegas de prendê-lo contra sua vontade, mas essa não é a acusação mais preocupante. De acordo com as anotações de Chandler Jones, ele não só foi levado contra sua vontade, mas também recebeu uma injeção de uma substância desconhecida pelo LVFD sem seu consentimento. Mesmo estando fora das instalações, Jones ainda permanece confuso sobre o motivo pelo qual foi tratado dessa maneira.

Vídeos bizarros de Chandler Jones após sair da clínica

Depois de ser levado pelos bombeiros, Chandler Jones postou um vídeo bizarro em que aparece comendo cereal de cueca. Na história do IG, ele marcou LeBron James e o rapper Kodak Black. Não havia legendas além dessas tags, pois Jones apareceu tocando música enquanto estava sentado ao lado de uma tigela de cereal. Jones também postou supostas mensagens da NFLPA alegando que um clone estava vindo atrás dele. Comportamento errático que obviamente deixou a liderança dos Raiders extremamente preocupada com sua saúde mental. O jogador também postou alguns tweets sobre sofrer de CTE, o que pode explicar esse comportamento errático dele. Um conjunto de postagens X agora excluídas de 17 de setembro também preocupou os seguidores de Chandler Jones. Essas postagens estão abaixo.

Chandler Jones não é o único de sua família com problemas

Outro irmão de Chandler Jones é ainda mais conhecido do que ele, estamos falando Campeão Peso Pesado do UFC Jon Jones. No passado, a estrela do MMA também se envolveu em algumas atividades preocupantes. Existe até um vídeo famoso em que ele resiste à prisão e reclama da forma como as autoridades o tratam. Atualmente não se sabe se a doença mental está presente na árvore genealógica dos Jnes, mas esses problemas tendem a ter um componente genético. Quer seja CTE ou qualquer tipo de doença genética que esteja causando isso, o que importa é que Chandler Jones procure ajuda profissional o mais rápido possível.