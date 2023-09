Chandler Jones, dos Raiders, afirma que está sendo forçado a ficar longe de seus companheiros de equipe

Tele situação em torno Invasores de Las Vegas passador Chandler Jones permanece obscuro e provocou preocupações em torno do NFL.

Jones ainda não jogou em 2023 desde que publicou postagens críticas nas redes sociais Invasores liderança. Uma declaração na semana passada sobre a afilhada de Jones foi apontada como uma das razões para sua ausência contínua, e mais informações surgiram na noite de segunda-feira na forma de cartas manuscritas – supostamente escritas pelo próprio Jones e postadas em sua conta no Facebook. X (anteriormente Twitter).

Notas manuscritas de Jones

Nas cartas, Jones diz que tentou contato Invasores Director Geral David Ziegler “6 a 7 vezes”, e que tem estado internado num centro de saúde mental – onde, afirma, dormiu no chão, pois não lhe foi disponibilizada cama.

Jones foi levado para as instalações “Healthy Heroes” “contra sua vontade” por membros do Corpo de Bombeiros de Las Vegas, e ele afirma que foi “injetado” com uma substância desconhecida. Desde então, Jones conta que os amigos tinham que levar comida e roupas para ele, enquanto seu pai o visitava para ler. Bíblia versos juntos.

O jovem de 33 anos diz que continua a treinar e a tentar manter-se em forma no seu quarto, mas continua “confuso” sobre “o que fez de errado” para aterrar nas instalações.

“Sou uma pessoa muito forte para ser mentalmente quebrado”, conclui Jones. “Para todos os meus amigos que me conhecem, eles sabem!”

Preocupação contínua com Jones

O Atléticode Dianna Russoni na semana passada informou que Invasores tinha colocado Jones na lista de “doenças não relacionadas ao futebol”, sem data definida para seu retorno. A mudança abriu um novo espaço no elenco para Las Vegasjá que não se sabe se Jones algum dia jogará no NFL novamente, muito menos jogar pelo Invasores. A equipe optou por assinar edge rusher Isaac Rochell com a vaga gratuita no plantel.

Jogadores e outras figuras da liga expressaram preocupação com a saúde mental de Jones. Las Vegas ainda não emitiu uma declaração sobre o antigo Tudo profissionalo futuro de – ou qualquer reconhecimento relativo às suas reivindicações nas últimas semanas.