Chandler Jones, dos Raiders, é preso em Las Vegas após vídeo de colapso

Einício de quinta-feira, Invasores de Las VegasA estrela Chandler Jones foi presa na cidade durante a madrugada. Atualmente, o All-Pro de 33 anos foi autuado no Centro de Detenção do Condado de Clark, no estado de Nevada. Um lugar onde permanece atrás das grades desde a meia-noite. No momento, não há detalhes exatos sobre o motivo de sua prisão ou a natureza de sua detenção. No entanto, houve alguns indícios nos últimos dias de que Chandler Jons não estava bem. Em uma transmissão ao vivo no Instagram publicada pelo próprio Jones, houve um momento em que ele desabou ao falar sobre o falecido Aaron Hernández. Ele afirma que o ex-astro dos Patriots que morreu na prisão não cometeu suicídio e começou a chorar logo em seguida.

As lutas de Chandler Jones com a saúde mental

Nas últimas semanas, Chandler Jones tem lutado com graves problemas de saúde mental que podem ou não estar acontecendo devido a um caso de CTE. Vários jogadores da NFL caíram nesta condição terrível devido ao trauma constante em suas cabeças, tanto nos jogos oficiais quanto nas sessões de treinamento. Este é apenas o exemplo mais recente de outra estrela da NFL que sofre de problemas de saúde mental e apresenta um comportamento errático extremamente preocupante. A família de Jones está extremamente preocupada com seu bem-estar, incluindo seus dois irmãos atletas. Chandler tem como irmãos o ex-defensivo da NFL Arthur Jones e o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones.

Las Vegas Raiders divulga declaração após prisão de Chandler Jones

Sem oferecer muitas explicações sobre sua prisão, o Las Vegas Raiders divulgou um comunicado que confirma que está ciente da situação de Chandler Jones. Eles escrevem a seguinte atualização em seu site oficial e em várias contas de mídia social: “Os Raiders estão esperançosos de que Chandler Jones receba os cuidados de que precisa. assunto, não forneceremos mais comentários.” O primeiro meio de comunicação a divulgar informações sobre essa prisão foi o pessoal do TMZ.