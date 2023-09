Charles Oliveira convoca ser adversário de Georges St-Pierre na luta de grappling do UFC Invitational

Charles Oliveira quer enfrentar um astro do MMA no chão ainda este ano.

O ex-campeão de duas divisões do UFC, Georges St-Pierre, está definido para competir no próximo evento UFC Fight Pass Invitational, em 14 de dezembro, em Las Vegas, contra um oponente ainda a ser determinado, e “Do Bronx” está lançando seu nome no chapéu para ter a chance de enfrentar a lenda canadense.

“Isso seria muito importante para mim, sabe?” Oliveira disse no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Estar fazendo uma luta de jiu-jitsu, uma luta de grappling, com certeza seria importante para mim, porque adoro a arte.

“Gostaria muito de ter a oportunidade de lutar contra o St-Pierre, seria uma honra gigantesca. Eu o admiro e respeito muito. Nos conhecemos e tiramos uma foto juntos, ele disse que também estava me vendo lutar, então seria ótimo.”

GSP é amplamente considerado o maior meio-médio de todos os tempos. Ele se aposentou do esporte depois de conquistar o título de 185 libras de Michael Bisping no Madison Square Garden, em Nova York, em 2017, e não compete desde então.

Oliveira participou de lutas de grappling nos últimos anos no Brasil e esperava competir novamente em agosto, antes de marcar uma revanche contra Islam Makhachev para 21 de outubro, em Abu Dhabi.

Oliveira detém o recorde de mais vitórias por finalização na história do UFC, com 16, tendo finalizado nomes como Justin Gaethje, Dustin Poirier, Kevin Lee e Jim Miller ao longo de sua carreira. St-Pierre finalizou três oponentes durante sua ilustre corrida no UFC, eliminando Bisping, Matt Hughes e Frank Trigg.

Se a partida entre St-Pierre não estiver disponível, no entanto, o talento da Chute Boxe ainda terá que lutar contra outra pessoa em Las Vegas.

“Seja ele ou qualquer outra pessoa, seria ótimo para mim porque é bom estar no ritmo”, disse Oliveira. “Gosto de me manter ativo. E como eu disse, seria maravilhoso se fosse contra o St-Pierre.”