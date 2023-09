Charlie Campbell recebeu o ‘selo de aprovação’ de The Rock para promoção de DC no Noche UFC

Nas semanas de luta, Charlie Campbell e seu companheiro de equipe assistem aos pay-per-views Attitude Era do WWF. Antes de sua estreia no Noche no UFC, ele estava assistindo The Rock e teve uma ideia.

Daniel Cormier estava convocado para o evento de sábado, e Campbell imaginou que o Hall da Fama do UFC, uma grande marca do wrestling profissional, apreciaria um dos maiores sucessos de Dwayne Johnson: não importa.

“Então eu ensaiei um pouco”, disse Campbell na segunda-feira A hora do MMA. “Eu estava tipo, ‘Vou pegar ‘DC’ tão ruim, cara.”

Após o impressionante nocaute de Campbell sobre Alex Reyes no primeiro round, Cormier entrou direto na configuração. Como ele não poderia? Campbell perguntou o que ele achava de sua trocação. Cormier não deveria responder?

Você pode ver o que aconteceu a seguir.

“Não importa o que você pensa!” Campbell interrompeu Cormier. “Grite para Dwayne Johnson, ‘The Rock’. Eu sou um grande fã.”

“Você sabe que adoro uma boa referência da WWE, então vou deixar você viver”, respondeu Cormier, parecendo igualmente divertido e emboscado.

Segundos antes de sua entrevista, Campbell ignorou o temido nervosismo no octógono, que, considerando o que aconteceu com ele 11 meses antes, era uma possibilidade real.

A última vez que Campbell foi visto no cenário nacional foi no Contender Series de Dana White. Ele estava a segundos de uma vitória por nocaute sobre Chris Duncan e acabou enfrentando uma das derrotas por nocaute mais devastadoras da história do show.

Campbell sacudiu a poeira e voltou a trabalhar no circuito regional, conquistando duas vitórias antes de abrir uma vaga no Noche UFC. Ele prometeu ficar tão calmo quanto quando os holofotes não estavam sobre ele e tornar seu discurso pós-vitória memorável.

Ele escolheu a música de greve de Cormier para dar o tom.

“Acho que todo mundo tem ótimas ideias, depende apenas de quem vai aproveitá-las”, disse Campbell. “Acho que outras pessoas criaram coisas inteligentes para fazer no momento, e eu sou o tipo de cara que aposta nisso e tenta capitalizar. Sim, eu poderia ter parecido estúpido, mas pensei, ‘Escute, estou indo em frente.’

“Acho que no fundo ele respeitou isso, porque por que não respeitaria? Não é nada pessoal”, acrescentou. “[Cormier] teve que digerir rápido, e ele disse, ‘Oh meu Deus.’ Ainda acho que poderia ter feito um trabalho melhor, digamos assim. Mas vou aproveitar esses 10 segundos que tenho a qualquer momento.”

Quando ele acessou a Internet para ver a reação à sua entrevista, é claro que procurou uma resposta de Johnson. E com certeza, “The Rock” comentou um clipe da entrevista, zombando de Cormier por ter sido pego.

“Ele meio que mexeu um pouco mais na DC, tipo, ‘Oh, ele te pegou bem’”, disse Campbell sobre a mensagem de Johnson. “Recebi o selo de aprovação dele de alguma forma, e algum tipo de semente poderia ter sido plantada para futuros trabalhos juntos. Isso vai acontecer.”

Quem sabe, disse Campbell, talvez outra semente tenha sido plantada. Cormier não gosta de ser alvo de piadas. Talvez se o novo parceiro corporativo do UFC, a WWE, concretizar o desejo de dar aos lutadores idosos uma segunda vida no wrestling profissional, haja um problema que os dois possam resolver no ringue.

“Veremos o que a WWE fará no futuro com a chegada de caras”, disse Campbell. “Se eles derem ao DC o microfone no ringue da WWE, vou interromper isso e cantar a música dele.”