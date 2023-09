Charlie Puth incentiva artista de rua no Piano Smash e o convida para um show

Charlie Puth está resgatando o artista de rua que foi deixado para pegar seu piano quando uma mulher o derrubou no chão… oferecendo palavras de encorajamento e um convite especial.

O cantor de ‘We Don’t Talk Anymore’ entrou em contato com André Hsu o artista de rua da Geórgia em um vídeo viral recente, enviando-lhe uma mensagem sobre o incidente.

TMZ obtido os DMs Charlie e Andrew trocaram … com Charlie dizendo a Andrew: “Sinto muito que essa besteira tenha acontecido com você … Não deixe que isso o desencoraje de se apresentar, eu sei que não vai … Mas aquele vídeo me chateou muito. Você é um músico maravilhoso e desejo nada além de sucesso e inspiração musical constante.