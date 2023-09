Chatbots INCRÍVEIS do WhatsApp que você PRECISA conhecer AGORA

O WhatsApp certamente transformou a maneira como nos comunicamos. Assim, praticamente todos utilizam esse serviço em seus dispositivos móveis. Este aplicativo oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo mensagens instantâneas, grupos, chamadas de voz e vídeo, entre outros recursos.

Adicionalmente, existem os chamados “assistentes virtuais” que desempenham um papel crucial em agilizar o atendimento e fornecer informações de forma mais eficiente. Isso possibilita encaminhar os consumidores diretamente para os serviços que desejam utilizar. Então, que tal aprender quais são os melhores assistentes para seu WhatsApp?

Os chatbots do WhatsApp mais eficientes

Bom, como você já sabe a importância de ter um assistente de chat eficiente e rápido para o WhatsApp, aqui estão algumas opções para escolher:

Agentbot

O Agentbot da Aivo é um chatbot altamente completo e amplamente utilizado no mercado para integração com o WhatsApp. Ele permite a criação de fluxos de conversação com inúmeras possibilidades e fornece dados analíticos para melhorar a tomada de decisões das marcas.

Uma característica diferencial é a capacidade de combinar atendimento automatizado com atendimento humano. Além disso, utiliza inteligência artificial para treinamento. É importante mencionar que seus planos são pagos, a partir de R$ 668 mensais, mas oferece um teste gratuito de 30 dias.

Botsify

A Botsify oferece a criação de chatbots sem a necessidade de conhecimento em programação e suporta várias plataformas, incluindo Facebook, Instagram, SMS e WhatsApp. A plataforma também inclui recursos de análise de transcrições de conversas, armazenamento de dados e geração de relatórios.



O chatbot da Botsify é utilizado por empresas como Spotify, Apple e Unilever. Ele permite uma integração simplificada com vários plugins e plataformas, como o Slack, e integração com ferramentas do Google. Os planos do Botsify começam a partir de US$ 49 (cerca de R$ 233) e oferecem um período de teste gratuito de 14 dias.

Landbot

Outra opção interessante de chatbot é a Landbot, que é utilizada por empresas como Uber, LG e L’Óreal. Esta plataforma oferece suporte para o Facebook Messenger e WhatsApp, além de integrações com ferramentas como Google Sheets e Salesforce nos planos pagos.

Os pacotes completos começam a partir de 30 euros mensais (R$ 157,51). Contudo, há uma versão gratuita com funcionalidades limitadas, incluindo apenas 100 chats mensais para sites.

Leadster

Outra opção a considerar é o Leadster, que permite a personalização de conversas, testes A/B, fornece um painel de controle com métricas de desempenho e qualificação de leads. Esta plataforma oferece integração com RD Station, PipeRun, WordPress e Zapier.

Existe uma versão gratuita do Leadster com as mesmas funcionalidades do plano pago. As versões completas estão disponíveis a partir de R$ 189 mensais, com uma versão gratuita de teste por 14 dias.

Kommo

Por fim, a Kommo é outra alternativa que permite a automação do processo de funil de vendas, relatórios e acompanhamento de métricas. Ela suporta o WhatsApp Business e pode ser integrada ao Facebook Messenger, Telegram, Instagram e outras plataformas.

O gerenciamento das interações no Kommo é simplificado, não requerendo conhecimento em programação. Os planos começam em US$ 15 (R$ 71,26) e oferecem um período de teste gratuito de 14 dias.

Zendesk

A Zendesk é reconhecida como uma das pioneiras no mercado e oferece suporte para diversas plataformas, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail e atendimentos por voz/telefone. Uma vantagem notável é a rapidez com que é possível lançar um chatbot pela Zendesk, muitas vezes em questão de minutos.

Além disso, a plataforma permite uma ampla personalização do assistente virtual com base em diferentes critérios, como região, marca, idioma e departamentos. No entanto, é importante mencionar que a Zendesk não oferece uma versão gratuita, todos os planos são pagos e começam a partir de US$ 49 (R$ 232,79).

Zenvia

Por outro lado, o Chatbot do WhatsApp, Zenvia, é uma opção focada em empresas de médio e grande porte. Essa ferramenta é uma parceira oficial do WhatsApp Business API no Brasil e permite a criação de bots para uma variedade de aplicações, incluindo agendamento de reuniões, atendimento ao cliente, envio de campanhas de marketing, entre outros.

A empresa oferece um plano inicial gratuito que inclui recursos básicos para um agente. Os pacotes pagos começam a partir de R$ 40 mensais.

Essas opções oferecem uma ampla gama de funcionalidades e podem ser adequadas para diferentes necessidades no WhatsApp. Certamente, você pode explorar mais detalhes sobre cada uma delas nos links fornecidos para tomar a decisão mais informada para o seu caso.