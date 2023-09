ChatGPT chegou no Whatsapp; veja como usar

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, está constantemente lançando novos recursos para melhorar a experiência dos usuários. E agora, uma grande novidade chegou ao app: a Assistente Virtual ChatGPT. Desenvolvida com base em inteligência artificial, essa nova funcionalidade promete facilitar ainda mais a busca por informações e tirar dúvidas dos usuários de forma rápida e eficiente.

LuzIA: a assistente virtual do WhatsApp

A LuzIA é uma assistente virtual baseada no ChatGPT, um modelo de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI. Essa nova funcionalidade foi lançada em julho e já está disponível gratuitamente para todos os usuários do WhatsApp. A proposta da LuzIA é oferecer respostas rápidas e precisas para diversas áreas de conhecimento, desde culinária e cinema até tarefas domésticas e traduções de textos.

Uma das vantagens da LuzIA é a sua velocidade de resposta. Segundo relatos, ela é capaz de responder perguntas com mais agilidade do que o próprio Google. Além disso, a assistente virtual não exibe anúncios, o que torna a experiência do usuário ainda mais agradável.

Funcionalidades da LuzIA

A LuzIA utiliza três modelos de inteligência artificial para seu funcionamento no WhatsApp. Por meio de mensagens de texto, ela pode interagir sem limite, utilizando o GPT 3.5 da OpenAI. Além disso, a assistente é capaz de converter áudios de até 10 minutos em texto, graças ao recurso chamado Whisper, também desenvolvido pela OpenAI.

Mas as funcionalidades da LuzIA não param por aí. Ela possui nove personalidades diferentes, o que permite que ela escreva de maneira semelhante a uma amiga, a um profissional ou até mesmo a personagens famosos, dependendo do comando ativado pelo usuário. Além disso, a assistente virtual é capaz de criar imagens com base em descrições, permitindo a geração de até 5 imagens por dia.

Como utilizar a assistente LuzIA no WhatsApp?

Para utilizar a LuzIA no WhatsApp, siga o passo a passo abaixo:



Você também pode gostar:

Salve o número (11) 97255-3036, que pertence à LuzIA, na sua agenda de contatos. Acesse o WhatsApp, seja no Android ou no iOS (iPhone). Selecione a opção “Nova conversa”, que fica no canto superior direito no iPhone e no canto inferior direito no Android. Procure pelo contato salvo recentemente e inicie uma mensagem para a LuzIA. Envie qualquer mensagem para iniciar o contato. Feito isso, você já pode começar a fazer perguntas e tirar dúvidas com a LuzIA.

Principais Recursos da LuzIA

A LuzIA não se limita apenas às funcionalidades já oferecidas pelo ChatGPT, como responder perguntas, traduzir textos e criar conteúdo escrito. Ela também possui recursos exclusivos que ampliam ainda mais as possibilidades de interação. Além de gerar conteúdo em texto, a LuzIA é capaz de transcrever áudios recebidos pelo WhatsApp, enviar comandos por mensagem de voz e até mesmo criar imagens de forma automatizada.

Essa variedade de recursos torna a LuzIA uma assistente pessoal completa, capaz de auxiliar em diversas tarefas do dia a dia, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Seja na transcrição de áudios importantes, no planejamento de atividades domésticas ou no suporte a demandas de trabalho, essa ferramenta tem se mostrado extremamente útil e versátil para os usuários brasileiros.

A Expansão da LuzIA no Brasil e no Mundo

O sucesso da LuzIA no Brasil tem sido surpreendente. Desde o seu lançamento, em março deste ano, a ferramenta conquistou rapidamente um milhão de usuários e hoje conta com uma base de seis milhões de usuários ativos. Além disso, a LuzIA já opera em 40 países, consolidando-se como uma das principais soluções de inteligência artificial disponíveis no mercado.

A chegada da LuzIA ao Brasil é estratégica, levando em consideração que o país é o segundo maior mercado mundial em número de usuários ativos do WhatsApp. Essa integração com o aplicativo de mensagens mais utilizado no país representa uma grande oportunidade de expansão e impacto na vida de milhões de pessoas.

A LuzIA é uma ferramenta poderosa que pode auxiliar os usuários do WhatsApp em diversas situações. Seja para obter informações rápidas sobre um determinado assunto, tirar dúvidas ou até mesmo para se divertir, a assistente virtual está sempre pronta para ajudar.

Experimente utilizar a LuzIA e aproveite todas as vantagens desse novo recurso no WhatsApp. Com sua inteligência artificial avançada, ela certamente se tornará uma aliada indispensável no seu dia a dia.