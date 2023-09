ChatGPT do WhatsApp é CAPAZ de fazer ISSO e você PRECISA saber

O ChatGPT do WhatsApp está fazendo grande sucesso entre os usuários do aplicativo. Recentemente lançada, essa nova ferramenta de Inteligência Artificial oferece uma variedade de recursos aos inscritos. Com a última atualização, os usuários do mensageiro agora têm a capacidade de criar imagens com simples comandos e até mesmo transcrever conteúdos de áudio em texto. Nesse contexto, surge a pergunta: como utilizar da melhor maneira possível?

Hoje em dia, o WhatsApp se estabelece como um dos aplicativos mais populares do mundo, sendo o líder no Brasil. Com o objetivo de manter o interesse dos inscritos sempre elevado, a equipe da META, a empresa responsável pela administração do aplicativo, investe constantemente em novos recursos e ferramentas. O ChatGPT do WhatsApp é apenas uma das inovações. Portanto, a seguir, você encontrará informações sobre como aproveitar ao máximo o potencial dessa atualização.

Como é o ChatGPT do WhatsApp?

Em primeiro lugar, é essencial esclarecer que o ChatGPT do WhatsApp, na realidade, é a LuzIA, a assistente virtual do aplicativo. Seu funcionamento é bastante semelhante ao do ChatGPT e utiliza diversos conceitos de inteligência artificial, incluindo:

ChatGPT 3.5 da OpenAI – Isso permite que os usuários interajam ilimitadamente por meio de mensagens de texto;

– Isso permite que os usuários interajam ilimitadamente por meio de mensagens de texto; Whisper da OpenAI – Com esta funcionalidade, os usuários podem transformar até 10 minutos de áudio em texto;

– Com esta funcionalidade, os usuários podem transformar até 10 minutos de áudio em texto; Stable Diffusion da Stability AI e Kandinsky – Isso permite que os usuários criem até 5 imagens por dia usando descrições e prompts em texto.

Agora, a pergunta que muitos fazem é se todos os usuários já têm acesso a essa ferramenta. Infelizmente, a resposta é não. Como é comum nas atualizações do WhatsApp, a LuzIA está sendo disponibilizada gradualmente para os perfis dos inscritos.

Em outras palavras, alguns usuários têm acesso prioritário à ferramenta. Durante a fase de testes do modelo conversacional de inteligência artificial, o Brasil foi escolhido como um dos principais países para testar essa função.

Portanto, muitos usuários brasileiros do WhatsApp já podem utilizar a LuzIA. No entanto, para ativar essa ferramenta, é necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente. Veja abaixo como fazer isso:

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone (Play Store para Android e App Store para iOS );

e App Store para ); Pesquise pelo termo “WhatsApp”;

Você será redirecionado para a página oficial do aplicativo;

Em seguida, clique em “atualizar” ou “update”;

Aguarde a conclusão da atualização;

Clique em “abrir”;

Pronto! A partir desse momento, você terá acesso a todos os novos recursos do WhatsApp.



Atenção: Se, ao atualizar o WhatsApp, a opção “abrir” aparecer em vez de “atualizar” ou “update”, isso significa que você já possui a versão mais recente do aplicativo instalada em seu dispositivo.

Como usar a Inteligência Artificial no mensageiro?

Para começar a usar a LuzIA no WhatsApp, siga o passo a passo que vamos mostrar abaixo. Lembre-se de que você deve cumprir a atualização mencionada anteriormente para garantir acesso a todos os recursos da ferramenta de inteligência artificial:

Acesse o WhatsApp no seu smartphone;

Clique no ícone da caixa de diálogo verde que aparece na parte inferior da tela;

Nesse momento, o aplicativo mostrará todos os seus contatos;

Escolha a opção “novo contato”;

No campo “telefone”, insira o número “(11) 97255-3036”;

Clique em “salvar”;

Abra novamente sua aba de contatos;

Encontre o número entre os contatos;

Envie uma mensagem para o número;

Pronto! A partir desse momento, você poderá interagir com a LuzIA do WhatsApp no mesmo modelo conversacional do ChatGPT.

Agora, você está pronto para aproveitar os recursos da LuzIA e desfrutar de conversas inteligentes no WhatsApp. Lembre-se de que a atualização e a criação do novo contato são passos essenciais para habilitar essa funcionalidade.

Como converter áudio em texto na LuzIA do WhatsApp?

Como mencionado anteriormente, a LuzIA do WhatsApp oferece aos usuários diversos recursos interessantes, e um dos mais populares é a conversão de áudios em texto. Esse recurso é especialmente útil quando você não pode ouvir um áudio imediatamente, mas deseja conhecer o conteúdo da mensagem. A IA resolve esse problema de forma prática.

Para transformar áudios em mensagens de texto com a LuzIA, siga o passo a passo completo abaixo:

Acesse o WhatsApp no seu smartphone;

Encontre o número da LuzIA nos seus contatos;

Abra uma mensagem com a assistente virtual;

Encaminhe o áudio que deseja converter para a LuzIA;

Pronto! Nesse momento, a assistente realizará a transcrição do áudio automaticamente.

É importante mencionar que os áudios enviados à LuzIA permanecem protegidos pela criptografia de ponta a ponta do aplicativo, garantindo a segurança das mensagens. Dessa forma, você pode usar esse recurso com confiança, sabendo que suas conversas estão protegidas.

Como criar imagens com o ChatGPT do WhatsApp?

Outra ferramenta fascinante do ChatGPT do WhatsApp envolve a capacidade de criar instantaneamente imagens com simples comandos. Isso permite que os usuários do aplicativo gerem designs no momento, tudo isso com prompts de comando simples.

Para criar imagens usando essa funcionalidade, a LuzIA faz uso da tecnologia Kandinsky, que é amplamente popular na internet. Com essa ferramenta, os inscritos podem criar até 5 imagens por dia.

De acordo com os representantes do aplicativo, o recurso de criação de imagens já foi utilizado mais de 700 mil vezes pelos usuários brasileiros da plataforma. Você pode aproveitar essa ferramenta, por exemplo, para criar um cartão de visitas para o seu negócio.

Aqui está o passo a passo completo para criar imagens com o ChatGPT do WhatsApp:

Acesse o WhatsApp no seu smartphone;

Encontre o número da LuzIA nos seus contatos;

Abra uma conversa com a assistente virtual;

Envie o comando “imagine”;

Descreva a imagem que deseja criar;

Pronto! A imagem desejada deve aparecer logo em seguida no aplicativo.

Vale destacar que, de acordo com os desenvolvedores da LuzIA, após uma atualização recente, a ferramenta de criação de imagens já pode receber comandos de áudio. Além disso, essa atualização também elevou consideravelmente a qualidade dos conteúdos produzidos. Portanto, você pode explorar ainda mais essa funcionalidade com comandos de voz e obter resultados de alta qualidade.