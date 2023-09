Checo Perez aponta o verdadeiro motivo de tantas críticas

A Algumas semanas atrás, a polêmica surgiu depois que o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, fez um comentário sobre Checo Pérez. “Checo é sul-americano e por isso a cabeça dele não está tão focada quanto Max Verstappené ou Sebastián Vettel‘s, mas correr é o seu forte e ele tinha um ritmo muito bom”, disse ele em entrevista ao Sport & Talk da Servus TV.

Poucos dias depois, Marko veio explicar-se e justificar-se: “Queria dizer que um mexicano tem uma mentalidade diferente de um alemão ou de um holandês, mas quem sabe, talvez ele esteja no controle”. Além disso, o próprio Checo disse que o assessor lhe pediu desculpas. “Tive uma conversa muito boa com ele e ele se desculpou por seus comentários”, disse ele.

Porém, com o mar agora calmo, o piloto da Red Bull voltou a falar sobre o assunto, ainda que não diretamente. Durante evento no campus da Ford no México, Perez falou sobre as críticas que recebeu nesta temporada. Seu ano começou bem, mas ele encontrou um obstáculo difícil de superar.

“Se algo assim acontecer na Red Bull, você terá imediatamente trezentos canais de mídia em seu telhado dizendo que você precisa sair”, disse ele, referindo-se aos rumores de uma possível mudança de assento na equipe austríaca. Perez tem sido repetidamente associado a uma saída da equipe, mas os membros da Red Bull garantiram que ele estará com eles em 2024.

“Esse tipo de coisa acontece frequentemente em Fórmula 1 e é assim que funciona em um ambiente de equipe. Além disso, tenho a sensação de que o facto de ser mexicano também desempenha um grande papel”, acrescentou. O piloto acredita que as suas origens influenciaram as críticas que recebeu após os maus resultados e aponta Russell como exemplo para se justificar.

“Vimos isso com Russell. Ele caiu do terceiro lugar na última volta, mas você não ouve ninguém falando sobre isso”, disse Checo Pérez. O britânico acabou no muro em Cingapura quando brigava com Lando Norris pelo segundo lugar do pódio.