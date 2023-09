Checo Perez, da Red Bull, corre o risco de suspensão da Super Licença da FIA após GP do Japão

TO Grande Prêmio do Japão trouxe Max Verstappen de volta ao pódio, enquanto seu companheiro de equipe RB Sergio ‘Checo’ Perez corre o risco de ter sua Super Licença FIA suspensa devido ao número de incidentes que um piloto pode ter por corrida.

Checo Perez está atingindo o número máximo de incidências permitidas pela FIA

O piloto mexicano teve um fim de semana para esquecer. Desde o treino, ele afirmou que “o carro parecia estranho”. Embora finalmente tenha começado a corrida entre os 5 primeiros, não conseguiu terminá-la. Enquanto isso, seu companheiro de equipe, Max Verstappen, voltou ao topo do pódio. A vitória do holandês ajudou a Red Bull a se sagrar campeã na competição por equipes.

A sanção que Sergio Perez pode enfrentar é a suspensão da Super Licença da FIA que todos os pilotos exigem para correr na Fórmula 1. O custo do documento é de pouco mais de US$ 11.000, de acordo com RacingNews365, embora renová-lo custe apenas US$ 2.000 extras.

Funciona através de um sistema de pontos para evitar sabotagens. Ele coloca um limite no número de incidentes que um piloto pode se envolver em cada corrida. Quando um piloto atinge 12 pontos em um ano, ele é suspenso por uma corrida. Checo Pérez tem 7 pontos após a corrida no Circuito de Suzuka no Japão.

Faltam cinco pontos para o piloto da Red Bull e embora ainda pareça muito, ainda faltam seis corridas. Embora Max Verstappen possa ser coroado pela terceira vez no Qatar, Checo Perez pode continuar a somar e manter-se na segunda posição, ao contrário do ano passado, quando o perdeu nas últimas corridas contra Charles Leclerc.