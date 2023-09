Cher acusada de contratar homens para sequestrar seu próprio filho, para mantê-lo longe da ex-esposa

Ade acordo com documentos judiciais recentemente revelados, lenda da música Cher foi acusada de contratar quatro homens para remover à força seu filho, Elias Azul Allman, de seu hotel em Nova York na noite de seu aniversário de casamento com sua ex-esposa. As alegações foram descritas numa declaração judicial assinada pela esposa de Allman Maria Ângela Kingem 4 de dezembro no Tribunal Superior de Los Angeles.

No processo, King afirma que ela e Allman se comprometeram a trabalhar em seu casamento depois que Cher solicitou que ela deixasse a casa de sua família. Allman e King supostamente passaram 12 dias sozinhos em Nova York antes de seu aniversário, em 30 de novembro, quando o sequestro teria acontecido.

“Depois de passarmos esses 12 dias juntos em NY… quatro pessoas vieram ao nosso quarto de hotel e retiraram [Allman] do nosso quarto”, afirma King no processo, acrescentando que um dos quatro homens que o levou lhe disse que eles foram contratados por [Allman’s] mãe.”

A declaração de King termina com o seguinte apelo: “Entendo os esforços de sua família para garantir que ele esteja bem e quero o melhor para meu marido”.

Allman tem lutado contra vícios

Allman já discutiu publicamente seus problemas de vício antes, compartilhando que ele era apenas um pré-adolescente quando se envolveu com drogas pesadas. Desde o início de 2010, Allman entrou e saiu de períodos de recuperação e, à medida que sua relação com a sobriedade flutuou, também mudou sua relação com Cher. A cantora pop também abordou abertamente a luta de sua família contra o abuso de drogas, que remonta ao uso de heroína por seu próprio pai. Pai de Allman, Gregg Allmantambém lutou de forma semelhante contra o vício em drogas.

Esta não é a primeira vez que os problemas de dependência de Allman causam preocupação à sua família. No entanto, as acusações contra Cher são graves e podem ter implicações jurídicas. Resta saber como isso se desenrolará no tribunal.