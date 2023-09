China decide proibir uso de Iphone por funcionários do governo

O uso de telefones celulares durante o expediente do trabalho é uma das grandes discussões da nossa época. Na China, no entanto, esta discussão ganhou um novo patamar nesta semana. O governo chinês decidiu decretar a proibição total do uso de iphone por qualquer funcionário que trabalha no governo central.

O tamanho da proibição, entretanto, ainda é um mistério. A informação da decisão foi revelada pelo jornal The Wall Street Journal, dos Estados Unidos. Verdade ou não, o fato é que as ações da Apple caíram 3,6% em todo o mundo depois da veiculação desta notícia. Afinal de contas, a China é um dos mercados de tecnologia mais importantes do mundo.

A decisão do governo chinês de proibir o uso do iphone por funcionários do governo central do país está sendo vista como uma retaliação ao mesmo movimento que está sendo tomado por vários estados dos Estados Unidos, que vem fechando o cerco contra a tecnologia chinesa.

É o que aconteceu, por exemplo, com a rede social TikTok. Vários governos locais dos Estados Unidos já baixaram leis banindo a presença deste aplicativo chinês em celulares de pessoas que trabalham diretamente para os governos. Parte dos norte-americanos acredita que a medida visa evitar uma suposta espionagem por parte dos chineses.

A câmara dos representantes e a prefeitura de Nova York, por exemplo, são dois dos exemplos de órgãos governamentais dos Estados Unidos, que não estão mais permitindo o uso do TikTok pelos seus funcionários. A informação, aliás, já foi confirmada pelos governos locais.

Há cerca de cinco meses, um dos executivos da empresa TikTok, Shou Chew, chegou a ter que passar por uma sabatina no congresso dos Estados Unidos. Ele foi questionado em diversas oportunidades sobre a possibilidade de os dados dos norte-americanos serem acessados pelo governo da China.

O que diz o TikTok

Desde o início de toda a polêmica envolvendo o TikTok, a rede social vem se pronunciando afirmando que o seu objetivo nunca foi espionar alguém ou mesmo algum órgão de governo, seja ele dos Estados Unidos, ou mesmo de qualquer outro lugar do mundo.



“O aplicativo não compartilhou e não compartilharia dados de usuários dos EUA com o governo chinês e tem tomado medidas substanciais para proteger a privacidade e a segurança dos usuários do TikTok”, diz a marca.

“Tomamos ações sem precedentes para proteger os dados dos usuários dos EUA e continuaremos trabalhando para construir uma plataforma segura, protegida e inclusiva para garantir a experiência positiva de nossos usuários em todos os cantos do país”, seguiu o TikTok.

Nos Estados Unidos, o tema da proibição do TikTok parece dividir a população. Dados de uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgados recentemente revelaram que quase metade dos adultos dos Estados Unidos aprovam uma proibição total do uso da plataforma no país.

EUA x China

A briga entre as duas maiores potências do mundo no ramo da tecnologia parece não ter fim. Nesta semana, o governo dos Estados Unidos anunciou que está investigando as características de um novo smartphone chinês produzido pela empresa Huawei.

O governo dos Estados Unidos afirma que este dispositivo estaria equipado com um chip de tecnologia avançada. Os norte-americanos querem entender como os chineses conseguiram ter acesso a esta nova tecnologia muito avançada, e o que ela é capaz de fazer.

A dúvida geral é entender se a empresa Huawei está ou não desrespeitando as regras definidas pelos Estados Unidos para a restrição de entrada de chips chineses. Desde o ano de 2019, lojas situadas no país estão proibidas de venderem produtos da Huawei.

O governo local segue afirmando que existe um risco de espionagem pelo governo chinês, e um consequente risco para a segurança nacional dos Estados Unidos.