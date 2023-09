Chip ‘One Chip Challenge’ retirado das prateleiras das lojas após a morte de um adolescente

A empresa publicou um comunicado no topo de seu site, dizendo que o desafio “é destinado apenas a adultos, com rótulos claros e proeminentes destacando que o chip não é para crianças ou qualquer pessoa sensível a alimentos picantes”.

Paqui diz que viu um aumento no número de menores que aceitaram o desafio, apesar do rótulo de advertência na embalagem – acrescentando que a empresa agora está “trabalhando com nossos varejistas para retirar o produto das prateleiras”.