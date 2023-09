Chito Vera espera que Dana White ‘puna’ Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili por não brigarem entre si

Chito Vera simpatiza com a situação de Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili no peso galo do UFC. Mas ele acredita que a promoção os fará pagar por não brigarem entre si.

“É triste, cara, porque ganhei a amizade”, disse Vera na quarta-feira A hora do MMA. “Mas eles deveriam saber melhor neste negócio. Merab é meio fodido – os dois caras são fodidos.”

Se as palavras do presidente do UFC, Dana White, servirem de indicação, a previsão de Vera está correta. White recentemente desabafou sobre a posição de longa data de Dvalishvili de não lutar contra seu amigo e companheiro de equipe de longa data, o agora ex-campeão Sterling, dizendo aos repórteres “vocês deveriam estar em outro lugar. Há muitos lugares para lutar onde eles não dão a mínima para o que você faz. Não funciona aqui.”

A posição de Sterling e Dvalishvili acabou beneficiando muito Vera quando Sterling perdeu o cinturão no UFC 292 para Sean O’Malley. Imediatamente após a vitória, O’Malley convocou a revanche com Vera, que lhe rendeu sua primeira derrota em 2020.

Embora o UFC ainda não tenha marcado a luta, Vera acredita que mais cedo ou mais tarde lutará pelo título. Quanto a onde isso deixa seus colegas peso-galo, ele disse que eles podem querer pensar em mudar de divisão de peso.

“[Sterling] deveria ir para 145, [Dvalishvili] deveria ir para 125 e cair fora, porque eles me atrapalham a divisão”, continuou Vera. “E agora é estranho, porque Aljo disse, ‘Vou chegar aos 145 e vencer [Alexander] Volkanovski, blá, blá, blá, e ele foi derrotado em uma luta bastante fácil.

“Agora ele está todo chateado, eu acho, [saying] ‘Eu quero a revanche’, mas agora o mano dele que deveria lutar pelo cinturão fica tipo, ‘Agora você tem que esperar, porque eu quero muito fazer isso.’ É apenas um show de merda, e Dana não vai deixar isso passar.

“Eles serão punidos; eles serão colocados no freezer por um tempo, presumo.”

O que Vera quer dizer, claro, é que o UFC manterá Sterling e Dvalishvili afastados enquanto o contrato permitir, enquanto a divisão do peso galo avança. Outros que escolheram brigas com a promoção ficaram de fora por longos períodos, apenas para receber lutas abaixo do ideal após seu retorno.

“Você não faz a divisão esperar”, continuou Vera. “Quero dizer, eu poderia esperar. Eu poderia recusar essa luta, sentar e esperar, e não haveria discussão na luta pelo cinturão. Mas por que esperar quando você pode ir lá e fazer um show, conseguir mais repetições? Quero dizer, são negócios. Eu entendo o lado comercial. Quero ser campeão mundial, mas quero ser um bom campeão. Não quero ser campeão por um dia.”

Além da questão do companheiro de equipe, Vera criticou a abordagem de Sterling em sua defesa contra O’Malley. Sterling era um grande favorito como lutador superior, mas disse que optou por se levantar e atacar com o nocauteador para dar um show aos fãs.

“Ele estava brigando muito com a torcida”, disse Vera sobre o ex-campeão. “Ele estava tentando dizer à multidão: ‘Ah, vou mostrar isso a vocês, ah, vocês vão ver.’ Foda-se a multidão. Você não precisa provar [anything] para eles.

“Acho que ele desperdiça muita energia na multidão, nas pessoas, no que as pessoas dizem e, eventualmente, quando você chega à luta real, você coloca muita energia para deixar as pessoas saberem. F*** pessoas, foda-se o que as pessoas dizem.

“Apenas concentre-se em si mesmo, chute alguns traseiros e diga, ‘Eu te avisei’. Mas em vez de ir e voltar com seu oponente, ele estava indo e voltando com a multidão. E mentalmente isso não te ajuda, ler os comentários, isso não vai te ajudar, e eu senti que ele realmente prestou atenção nisso. Ele meio que me lembrou Tyron Woodley quando Tyron era campeão. Em vez de aproveitar o momento e ficar tão feliz e dizer ‘eu sou o cara’, ele estava muito focado no que as pessoas diziam ou na opinião pública, e isso não é saudável, cara.”

Vera aprendeu com seus próprios contratempos que seguir em frente e reinvestir em seu ofício é o melhor caminho a seguir. Mas também ajuda quando você não está em guerra com as pessoas que lhe oferecem trabalho.