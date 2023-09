Chito Vera não tem certeza se Sean O’Malley irá revanche: ‘Acho que quando você é campeão você pode dar as cartas’

Chito Vera diz que Sean O’Malley está calado desde a conquista do cinturão.

Em 2020, Vera se tornou a primeira (e até agora única) pessoa a dar uma derrota a O’Malley no MMA, parando-o no primeiro round da luta no UFC 252. Desde então, falar em revanche nunca esteve longe, e a conversa só se intensificou depois que O’Malley derrotou Aljamain Sterling no UFC 292 para conquistar o título peso galo do UFC.

Após essa vitória, O’Malley sugeriu que Vera poderia ser sua primeira defesa de título, mas um mês depois, Chito disse que não ouviu nada sobre isso.

“Até agora, eles não disseram nada ainda”, disse Vera aos fãs e repórteres quando questionada sobre o confronto no Noche UFC Q&A. “Estou me preparando como se fosse lutar em dezembro. Por que não? O cara estava falando sobre luta e coisas assim, e agora está desistindo. Eu acho que quando você é um campeão você pode dar as cartas, então vamos ver o que esse idiota quer fazer.”

Desde aquele primeiro encontro, os dois lutadores tiveram um tremendo sucesso no peso galo do UFC. O’Malley, claro, agora é campeão, enquanto Vera está atualmente em 6º lugar no ranking divisionário do UFC (nº 9 no MMA Fighting Global Rankings) e vindo de vitória por decisão unânime sobre Pedro Munhoz no UFC 292.

Mas apesar do tempo decorrido desde a luta e das melhorias consideráveis ​​​​obtidas por cada homem desde então, Vera continua confiante de que a revanche será igual ao primeiro encontro.

“Continuo melhorando, continuo treinando, ficando em melhor forma, apareço um pouco mais rápido do que antes, com técnica melhor do que antes”, disse Vera. “Se eu conseguir melhorar um pouco de onde estava na luta anterior, é tudo o que preciso ser.

“Ele é um bom lutador. Ele está com o cinturão agora. Mas não se engane, vou chutar a bunda dele de novo.”

E quando questionada por um torcedor sobre a previsão da luta, Vera foi inequívoca sobre o que espera O’Malley.

“Vou expulsá-lo antes que o sinal toque”, disse Vera. “Eu garanto isso. Ele é ótimo.