Chris Brown se pergunta abertamente se as pessoas conseguem citar cinco músicas de Tinashe

Tinashe diz que se arrepende de sua colaboração com Chris Brown – algo que ele ouviu alto e claro, e que ele não teve a gentileza de … destruindo-a, sugerindo que ela não é grande coisa.

A cantora estava em um podcast no início desta semana e a certa altura, ela foi questionada sobre seu R Kelly e juntas CB em 2015… o que fez Tinashe estremecer, para não mencionar explicar. Na verdade, ela ri alto ao se distanciar, dizendo que não queria trabalhar com eles.

Para a equipe de R. Kelly – ‘Let’s Be Real Now’ – ela diz que bloqueia essa memória de sua mente. Tinashe também diz que foi estritamente uma decisão da gravadora… e diz que a mesma coisa se aplica à sua colaboração com Chris. Do ponto de vista dela, tê-lo na música não fazia sentido.