Chris Christie refere-se a Donald Trump como Pato Donald no debate do Partido Republicano

Donald Trump foi comparado ao Pato Donald por “se esquivar” do debate presidencial do Partido Republicano na noite de quarta-feira – e a crítica veio de seu ex-amigo que se tornou rival republicano Chris Christie .

DeSantis então culpou Trump pela alta inflação no país por causa dos US$ 7,8 trilhões em dívidas que ele adicionou à economia enquanto estava no cargo.

Cinco outros candidatos do Partido Republicano também estiveram no palco do debate na noite passada… Governador de Dakota do Norte. Doug Burgumex-embaixador da ONU Nikki Haleyex-vice-presidente Mike Penceempreendedor Vivek Ramaswamy e senador da Carolina do Sul Tim Scott. Mas nenhum deles criticou Trump – que lidera fortemente nas pesquisas – como fizeram Christie e DeSantis.