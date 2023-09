Chris Curtis analisa o estilo pouco ortodoxo de Sean Strickland: ‘Tudo o que ele faz é, no papel, errado’

Chris Curtis conhece Sean Strickland tão bem quanto qualquer um e até ele ficou impressionado com o desempenho de seu companheiro de equipe no campeonato.

Strickland derrotou Israel Adesanya no último sábado no UFC 293 para conquistar o título dos médios, desafiando grandes probabilidades no processo e vencendo de uma forma que poucos pensavam ser possível. Strickland não apenas se levantou e atacou com “The Last Stylebender”, mas também derrotou Adesanya em seu próprio jogo a caminho de uma vitória por decisão clara.

O técnico de Adesanya, Eugene Bareman, sugeriu que seu lutador teve uma “noite de folga” enquanto ainda dava crédito a Strickland por seu desempenho, mas Curtis explicou no A hora do MMA que todo mundo fica surpreso na primeira vez que fica cara a cara com Strickland.

“Se você assistir Sean treinar alguém, será muito parecido com isso”, disse Curtis. “Eu o vi treinar com um monte de gente. Você pode melhorar lutando contra o Sean, mas toda vez que alguém dá o primeiro round com o Sean, é exatamente assim. Onde as pessoas ficam tipo, ‘O que diabos está acontecendo?’ Então todo mundo fica tipo, ‘Izzy olhou para o lado’. Já vi isso mil vezes. Você pode melhorar em lutar contra ele, mas quando você o encontra inicialmente, fica confuso.

“Tudo o que ele faz é, no papel, errado. Não é assim que você deveria se mover. Ele se move de maneira estranha, joga de forma estranha, ele bloqueia o kung fu, ele é muito bom em desligar as coisas em que você deveria ser bom. A certa altura, você ouve Izzy dizer: ‘Não consigo encontrar meu jab’. É difícil encontrar seu golpe contra Sean porque ele cria muito tráfego aleatório com seu golpe ou quando você começa a atacar, ele está desviando de forma estranha, ele está bloqueando o kung fu.

“Na maioria dos esportes de combate, especialmente kickboxing e boxe, tudo depende do seu golpe. Tudo se configura com o seu jab, então quando ele simplesmente tira isso de você, não, não está lá, você não pode dar um soco melhor no Sean. Ele vai vencer essa batalha. Ele vai contra-atacar ou simplesmente tornar seu golpe inútil. Olhe para Izzy, ele está dando socos, está com o braço bloqueado para o alto, algumas vezes ele arremessava e Sean apenas batia o braço para cima e para longe. … Então todas aquelas besteiras sobre Izzy pareciam diferentes, não, você parece confuso como eu parecia confuso e todo mundo parece confuso quando lutam com Sean porque é como, ‘O que você está fazendo?’ Não, isso é besteira, vejo isso acontecer há sete anos e é isso que ele faz.”

Embora Strickland não tenha sido a primeira opção para a luta pelo título do UFC 293 – No. O desafiante Dricus Du Plessis e Adesanya estão em tendência de confronto há meses, mas lesões impediram Du Plessis de aceitar o cartão amarelo – seu trabalho com 185 libras o colocou na lista restrita e quando os casamenteiros ligaram, ele aproveitou a oportunidade. Strickland está 8-2 desde que retornou à divisão em 2020.

Curtis, parceiro de treino da Xtreme Couture em Las Vegas, esteve com Strickland durante grande parte de sua jornada, mas até ele ficou surpreso que Strickland tenha conseguido da maneira que o fez.

“Sean é provavelmente o ser humano mais durão que já conheci quando se trata de luta”, disse Curtis. “Adoro lutar, ele é provavelmente a única pessoa que conheço de verdade que gosta mais de lutar do que eu. Eu sabia que ele poderia vencer essa luta, não achei que ele faria tudo parecer tão fácil. Não acho que ele pensou que faria tudo parecer tão fácil.

“Todos nós sabíamos que ele poderia vencer, pensamos: ‘Sean é duro como pregos, é paciente, é agressivo, ele pode fazer isso. Ele tem que fazer uma guerra feia e fazer com que Izzy trave uma luta idiota. Ninguém jamais pensou que ele superaria Izzy no kickboxing. Estou assistindo e penso, ‘Não foi isso que você treinou, oh meu Deus.’”

Curtis credita ao técnico Danny Davis Jr. por ter feito Strickland enfatizar a verificação dos chutes baixos e da luta manual de Adesanya, dois aspectos da luta que permitiram a Strickland dominar a ação. Adesanya lutou para estabelecer qualquer tipo de ataque ou alcance, enquanto Strickland raramente parecia ter qualquer dificuldade em configurar seus ataques.

De acordo com Strickland, a luta livre também era uma parte importante do plano de jogo, não que se pudesse dizer pela forma como a luta se desenrolou.

“Honestamente, a pressão, sim, mas realmente esperávamos que ele lutasse”, disse Curtis. “Assistindo Sean treinar, ele atirava, mas ele ainda estava apenas praticando kickboxing, lutando como Sean, então você sabia que isso faria parte disso, mas você esperava que ele se misturasse ao wrestling. Torne isso difícil, arraste-o para baixo, canse-o.

“Todo mundo fica tipo, ‘Ele vai lutar?’ Eu estava tipo, ‘Ele é treinado para lutar, mas é o Sean, então ele vai entrar lá e…’ Eu disse que ele provavelmente iria lá e teria uma luta de kickboxing. Veja só, ele foi lá e venceu uma luta de kickboxing contra Izzy. Acho que ninguém previu isso.”

Strickland não apenas venceu Adesanya, ele quase o finalizou no primeiro round. Depois de derrubar Adesanya durante grande parte do quadro, Strickland acertou uma combinação nítida de 1-2 que derrubou Adesanya e seguiu com uma agitação que o agora ex-campeão conseguiu sobreviver.

Curtis participou de uma festa do UFC durante a luta principal e sua reação de choque foi transmitida ao vivo para o mundo. Tipo, todo mundo, ele não tem certeza do que teria feito se Strickland tivesse encerrado o concurso tão rapidamente.

“As pessoas não percebem, Sean realmente bate forte”, disse Curtis. “Não é como “ele vai te nocautear com um soco” forte, mas é um golpe forte o suficiente para te deixar atordoado. Então, quando Izzy caiu, eu pensei, ‘OK, ele caiu, ele está acertando os golpes’ e parte de mim disse ‘Oh meu Deus, se ele finalizar Izzy em uma rodada, o mundo vai implodir.’

“Você está animado e é uma loucura, mas aí você tem que lembrar da luta do Pereira e eu fico tipo, ‘Mano, não se arrisque muito aqui.’ Você fica tipo, ‘Vença a luta, vença a luta, mas por favor, não estrague tudo aqui.’ E é uma loucura porque nunca vi alguém bater mil assim, ele simplesmente fez tudo certo. Não acho que ele cometeu um erro naquela luta.”