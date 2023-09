Chris Curtis esclarece polêmica sobre lesão de Ian Machado Garry: ‘Não foi culpa de Ian’

Chris Curtis estaria lutando hoje se não fosse uma lesão grave.

“The Action Man” estava escalado para enfrentar Anthony Hernandez hoje no Noche UFC antes de ser forçado a desistir devido a uma lesão sofrida no treino. Não demorou muito para que os fãs relacionassem a desistência de Curtis à filmagem do lutador se machucando em um sparring com Ian Machado Garry, o que fez com que o invicto Machado Garry sofresse bastante pressão.

Atualmente se recuperando, Curtis apareceu no A hora do MMA para esclarecer que Machado Garry não tem culpa do ocorrido.

“Só estou esclarecendo uma coisa, porque acho que Ian Garry recebeu muita merda por isso”, disse Curtis. “Ian não foi o principal responsável. No dia anterior eu tinha lutado e derrubei alguém, levei uma joelhada no peito quando derrubei, só caí estranho. Então é meio estranho, parecia meio estranho, e eu pensei, tanto faz, vou lidar com isso.

“Então aconteceu de Ian acertar um chute quando estávamos lutando, ele ricocheteou no meu cotovelo e atingiu a costela inferior que machuquei antes e separou a costela, rasgou toda a cartilagem do meu peito. Não foi culpa de Ian. Eu provavelmente não deveria ter lutado, mas queria ajudar. Não foi culpa do Ian, pessoal. O cara é bom no sparring, tem bom controle, foi só um acidente estranho que provavelmente já está um pouco machucado.”

Foi mais um azar para Curtis, um profissional de 20 anos que caiu no ranking dos médios durante uma série de lutas difíceis. Ele conquistou apenas uma vitória nas últimas quatro partidas, com sua luta mais recente contra Nassourdine Imavov terminando sem disputa devido a um choque acidental de cabeças.

Ele agora terá que esperar mais um pouco para voltar à coluna das vitórias, tendo sido recentemente liberado para treinar novamente.

“Estou melhor”, disse Curtis. “Plano de seguro do UFC, células-tronco no meu peito duas vezes por semana durante três semanas, então estou me sentindo melhor. Estou sentado de bunda há seis semanas apenas descansando, é a primeira vez em alguns anos que tenho uma folga, então me sinto bem. Vou começar a treinar novamente hoje, tenho sparring um pouco aqui e ali.

“Tenho medo de lutar. Então hoje vou lutar pela primeira vez, ver como é, espero estar bem para voltar porque minha vida fica muito vazia quando não consigo treinar. Não é bom para a saúde mental, então espero poder voltar a fazer isso hoje.”

Quando Curtis retornar, poderá ser em uma categoria de peso mais familiar. Embora ele tenha competido apenas com 185 libras desde que ingressou no UFC em 2021, Curtis era anteriormente mais conhecido por suas façanhas no peso meio-médio, e um retorno à divisão está potencialmente nos planos.

“Esperamos talvez 170 no próximo ano, voltando ao peso meio-médio”, disse Curtis. “Nunca fui peso médio e é difícil, é muito difícil lutar contra esses gigantes. Sempre fui mais baixo, mas agora, quando você chega perto de alguém, todo mundo tem 30 quilos a mais que eu, então é uma droga. Talvez voltar para 170, talvez fazer algumas alterações em 85, mas ainda não tenho certeza.

“Posso lutar contra dezembro, talvez, mas temos um filho a caminho [in October]então o cronograma está meio complicado agora.”

Curtis já tem um adversário em mente. Ele fez um apelo nas redes sociais ao também veterano Bryan Barberena, que está receptivo ao confronto.