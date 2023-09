Chris Hemsworth enfrenta reações e elogios por voo de primeira classe com a filha

An vídeo do ator no Instagram Chris Hemsworth voando de primeira classe com sua filha de 11 anos, Índia Rose Hemsworth, na Emirates gerou divisão entre os telespectadores. No vídeo, India é vista confortavelmente reclinada em uma poltrona enquanto assiste “Thor: Ragnarok”, um filme em que seu pai interpretou o icônico super-herói da Marvel.

Hemsworth, 40, legendou a postagem com: ‘Juro que foi escolha dela #familyloyalty’ que atraiu aproximadamente dois milhões de curtidas até o momento em que este artigo foi escrito. No entanto, nem todas as respostas ao vídeo foram positivas, já que alguns criticaram o ator por exibir seu estilo de vida luxuoso.

Um comentarista expressou preocupação em português, afirmando: “Que ela nunca conheça as condições desumanas e a miséria humana da classe econômica atual.” Os comentários na postagem abrangeram pelo menos cinco idiomas diferentes.

No entanto, numerosos fãs vieram em defesa de Hemsworth, argumentando que conquistou seu estilo de vida confortável e que a inveja estava por trás das críticas. Um apoiador escreveu: “Não tenho dinheiro para a primeira classe, mal posso pagar um voo. Mas não estou ficando chateado; na verdade, achei este vídeo adorável”. Outro comentarista ecoou esse sentimento, dizendo: “Quero dizer, se ele conseguiu ganhar a vida, ele pode se dar ao luxo desses luxos. Acho que qualquer pessoa que pudesse, faria isso, não fique com ciúmes só porque você não tem que.” A postagem de Hemsworth gerou um debate acalorado nas redes sociais sobre as fronteiras entre o privilégio pessoal e a percepção pública.