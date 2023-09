Chris Rock é salvo por fã depois de caminhar oito quilômetros para escapar da enchente do Burning Man

TO estado de Nevada declarou emergência nacional na área onde o famoso Festival de Música Burning Man é celebrado. Essa área desértica foi uma das mais afetadas pelo furacão Hilary, que trouxe enormes inundações históricas para a região. Qualquer tipo de chuva forte desde que o furacão devastou a área continuaria causando grandes inundações e potencialmente deixando os festivaleiros presos por dias. Foi exatamente o que aconteceu neste fim de semana, mas nem mesmo as celebridades ouviram os avisos das autoridades locais. De acordo com Placa-mãe, todos os potenciais participantes do festival foram avisados ​​desde pelo menos 26 de agosto sobre a potencial situação perigosa. Quando chegou a sexta-feira, o Burning Man estava lotado e rapidamente se transformou em Chovendo Homem.

Fãs resgatam Diplo e Chris Rock do desastre do Burning ManTwitter @diplo

Chris Rock e Diplo são resgatados por um fã

Ao longo dos anos, este famoso festival que dura uma semana inteira ganhou grande popularidade até entre as celebridades. Um desses famosos que participou do evento este ano é o comediante Chris Rock, que teria ficado preso no deserto, mas conseguiu sair da situação. Amigo e DJ Diplô se apresentou no Burning Man na última quarta-feira, mas ele permaneceu e fez dupla com Rock em uma caminhada de 8 quilômetros fora da área. Ele postou um tweet onde explicava a situação: “Acabei de caminhar 8 quilômetros na lama para sair de um homem em chamas com Chris Rocha e um fã nos pegou.”

Burning Man se transforma em Raining Man e nos Jogos Vorazes da vida realTwitter

Mas Chris Rocha não é a única celebridade que participa deste festival todos os anos, há inúmeras das maiores celebridades de toda a indústria do entretenimento que gostam de ir a este festival. Atualmente, Homem em chamas é considerado um dos festivais mais famosos do mundo, mas também um dos mais potencialmente perigosos. Há momentos em que as tempestades de areia são bastante regulares. Mas inundações como estas estão a tornar-se a nova norma no meio destas tempestades que atingem constantemente a área. Atualmente, PA relata que cerca de 73.000 pessoas estão presas no deserto de Nevada devido a esta situação.