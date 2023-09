Chrissy Teigen e John Legend renovam votos de casamento na Itália

Chrissy Teigen e John Legend estão casados ​​novamente!!! Eles voltaram ao local das núpcias do OG e renovaram o compromisso.

Chrissy e John vestiram-se para o sábado das 9 e renovaram seus votos no Lago Como …. onde se casaram há 10 anos.

Até as crianças usavam suas melhores roupas, incluindo Miles, que usava uma versão mini do smoking do pai.