Chrissy Teigen e John Legend renovam votos em cerimônia de destino repleta de celebridades

Chrissy Teigen dar João Lenda estão dizendo “sim” mais uma vez – descobrimos que o casal feliz está renovando seus votos em um casamento no destino (ponto 2) com alguns grandes nomes.

Fontes com conhecimento do evento disseram ao TMZ… os dois renovarão seus votos no Lago Como, na Itália, neste fim de semana – o mesmo lugar onde se casaram há 10 anos.

A lista de convidados é espetacular, pelo que nos disseram, com vários amigos famosos do casal convidados… embora não esteja claro quem aparecerá.

Os presentes ficarão ocupados durante todo o fim de semana – um coquetel na sexta-feira com comida e jogos, a cerimônia de renovação de votos no sábado e uma festa na piscina no domingo.

O casal não possui lista de presentes, mas os hóspedes gastarão bastante para chegar e se hospedar no destino especial. Os hotéis da região têm quartos que custam cerca de US$ 6 mil por noite, mas isso deve ser uma gota no oceano para a maioria dos hóspedes presentes.

Você deve se lembrar, eles se casaram em 2013. Desde que se tornaram um, eles tiveram muitos altos e baixos ao longo de sua década de casamento… desde o nascimento até o nascimento. a perda de seu filhopara drama nas redes sociaise mais.