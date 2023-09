Christina Aguilera deve ganhar milhões com nova residência em Las Vegas

Pna estrela Cristina Aguilera está definido para retornar a Las Vegas para uma residência multimilionária na nova boate Voltaire no The Venetian, na Las Vegas Strip. Acredita-se que um anúncio para 20 datas iniciais até a primavera de 2024 seja iminente. Cristina, também conhecida como Xtina, espera-se que ganhe vários milhões de dólares inicialmente na primeira execução. A nova residência deverá começar no final de dezembro e incluir um show de Ano Novo.

De acordo com fontes internas, Cristina vem trabalhando secretamente no show há meses com a equipe da Voltaire para criar um show único com um verdadeiro senso de cabaré antiquado. Ela está atualmente ensaiando em Los Angeles trabalhando para criar seu “show mais intimista de todos os tempos” no local, que acomoda cerca de 1.000 pessoas.

“Ela adora o conceito de os fãs estarem muito próximos dela no palco em um local compacto e elegante”, disse uma fonte de Las Vegas. “Ela está planejando o show e ensaiando para entregar um conjunto de seus maiores sucessos de uma forma única, oferecendo ao público a sensação de estar com ela dentro de um ambiente privado, em vez de um local. vocalista ela é.”

Cristinaresidência anterior, intitulada A Experiênciafoi impedido de realizar sua execução final devido aos bloqueios e restrições da Covid em 2020. O primeiro A voz O show do treinador foi apresentado como um show híbrido de discotecas dos anos 1970 com decoração espacial.

Sua residência celebrará um marco em sua carreira

A passagem da artista pela Voltaire provavelmente coincidirá com o 25º aniversário de seu single de estreia gênio em uma garrafaque foi número um em 21 países após seu lançamento em maio de 1999. Ele liderou o Billboard Hot 100 e vendeu mais de 2 milhões de cópias somente nos EUA. Christina continua sendo uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos, graças às vendas estimadas de mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

“Ela tem planejado a experiência de palco com a equipe criativa do Venetian durante o último ano”, disse uma fonte. “Há muita emoção porque Cristina é uma grande estrela com uma grande base de fãs e uma voz incrível. Esses shows serão uma experiência mais sensual e íntima, com Christina e sua banda olhando nos olhos do público de perto e pessoalmente”.