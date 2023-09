CHUVA DE PIX! A partir de segunda (18/9), o Governo vai presentear os brasileiros; entenda

O governo brasileiro está prestes a realizar uma iniciativa revolucionária para facilitar o pagamento do Bolsa Família. A partir de 18 de setembro, mais de 20 milhões de famílias receberão seus benefícios por meio do Pix, utilizando o aplicativo Caixa Tem.

Essa mudança trará maior agilidade e praticidade para os beneficiários, que poderão receber pelo menos R$ 600,00 diretamente em suas contas digitais. Neste artigo, vamos explicar em detalhes como funcionará o Pix do Bolsa Família, quais são os benefícios adicionais disponíveis e como consultar o valor do benefício.

O Pix no Caixa Tem

O Pix do Bolsa Família será realizado através do aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS. Além do valor mínimo de R$ 600,00, as famílias beneficiárias do programa social também poderão ter acesso a outros benefícios, dependendo da composição familiar.

Entre esses benefícios adicionais, destacam-se o Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150,00, destinado a famílias com crianças de até 6 anos de idade, e o Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50,00, destinado a famílias com gestantes e crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Quem tem direito ao Bolsa Família

O Bolsa Família é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que possuam uma renda familiar mensal de até R$ 218,00 por pessoa. Essa iniciativa tem como objetivo auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo o acesso a recursos financeiros para suprir suas necessidades básicas.

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Calendário de pagamentos

O cronograma de repasses do Bolsa Família é estabelecido de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário titular. Neste mês, o pagamento tem início no dia 18 de setembro, sendo que os pagamentos previstos para ocorrerem na segunda-feira são antecipados para o sábado imediatamente anterior. Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro:

Último dígito do NIS Data do pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

Como consultar o valor do Bolsa Família em setembro

Para consultar o valor do Bolsa Família em setembro, é possível acessar o site oficial do programa ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. No site, basta informar o número do NIS e o nome completo do responsável familiar. Já no aplicativo, é necessário fazer o login com os dados cadastrados e acessar a opção referente ao Bolsa Família.

Ademais, o Pix do Bolsa Família representa um avanço significativo na forma como os benefícios sociais são pagos no Brasil. Com a utilização do aplicativo Caixa Tem, as famílias beneficiárias terão acesso rápido e seguro aos seus recursos, além de poderem contar com benefícios adicionais conforme a composição familiar.

É importante ressaltar que o Bolsa Família é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo um suporte financeiro para suprir suas necessidades básicas. A consulta do valor do benefício pode ser realizada através do site oficial do programa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

A iniciativa do governo em adotar o Pix como forma de pagamento do Bolsa Família é mais um passo rumo à inclusão digital e à modernização dos serviços públicos no país.

