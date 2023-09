Chuva segue forte nas próximas horas e agravará as inundações

O cenário climático no Brasil está cada vez mais tenso com chuvas torrenciais ameaçando agravar as inundações já existentes em várias regiões. A situação está se tornando cada vez mais crítica, especialmente no estado do Rio Grande do Sul.

Impacto das Chuvas no Sul

A MetSul, uma empresa de meteorologia, alertou que a chuva será intensa nas próximas horas no Rio Grande do Sul devido à influência de um centro de baixa pressão entre o estado e Santa Catarina. Este fenômeno intensifica a instabilidade no sul do Brasil, ocasionando a formação de um ciclone extratropical na costa leste gaúcha.

Como a baixa pressão influencia as chuvas

A baixa pressão resultará em chuvas fortes principalmente nas cidades do centro, norte, leste e nordeste do estado. As precipitações serão torrenciais em alguns momentos, com volumes elevados em curto intervalo, intensificando os alagamentos já existentes em várias cidades.

A persistência da chuva provavelmente agravará os problemas de alagamentos e inundações, principalmente nas cidades do centro, sul e na Grande Porto Alegre, onde já existem vários pontos com grande acúmulo de água.

Consequências das chuvas intensas

Uma barragem de pequeno porte às margens da BR-116, em Camaquã, rompeu devido ao grande volume de chuva, inundando todas as pistas do quilômetro 383. A circulação de veículos está paralisada entre Tapes e Camaquã, sem previsão de liberação do trecho. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi arrastada pela correnteza, mas o policial conseguiu se salvar.

Porto Alegre e outras cidades da região metropolitana registram vários pontos de alagamentos e inundações. A situação é bastante complicada em Canoas, Viamao e Guaiba.



Projeções Climáticas

A chuva mais intensa deve ocorrer até meados da tarde de hoje, mas à noite deverá perder força na maioria das áreas. A noite trará o começo da circulação ciclônica com chuva e vento. Nessa circulação, há risco de chuva forte a intensa localizada e risco de ventania.

Previsão do Tempo para os Próximos Dias

O dia de amanhã ainda começará com chuva e garoa em várias cidades, mas o tempo já começará a secar e firmar no oeste e noroeste. A maior instabilidade no início da quinta-feira será no sul e leste do estado devido à proximidade do ciclone.

A sexta-feira e o fim de semana serão de tempo firme com muito sol devido à influência de um centro de alta pressão. A temperatura aumentará rapidamente durante o fim de semana, com a expectativa de um domingo de sol e forte calor durante a tarde em vários municípios.

Auxílio Governamental às Vítimas das Chuvas

Em resposta ao impacto das chuvas e do ciclone, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a liberação de R$ 600 milhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e um empréstimo de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para auxiliar os cidadãos afetados.

Como o FGTS e BNDES Podem Auxiliar

O FGTS, criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa, será uma das ferramentas utilizadas para ajudar as vítimas das chuvas. Segundo o presidente Lula, R$ 600 milhões desse fundo serão liberados para beneficiar 354 mil trabalhadores que foram prejudicados pelos eventos climáticos recentes.

O BNDES, uma instituição financeira federal voltada para o desenvolvimento econômico do país, disponibilizará uma linha de crédito de R$ 1 bilhão. Este empréstimo tem o objetivo de auxiliar na recuperação da economia da região, que foi fortemente impactada pelas chuvas e pelo ciclone.

Ações do Governo Federal

O Governo Federal tem acompanhado de perto a situação no estado, garantindo que todas as necessidades da população sejam atendidas. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou recentemente que o governo federal destinará R$ 741 milhões em recursos para as regiões afetadas pelas chuvas.

Apesar das ações do governo, Lula enfrenta críticas por ainda não ter visitado as áreas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Na semana passada, ele viajou para a Índia, onde participou da reunião de cúpula do G20.

Situação Atual no Estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou que o número de vítimas provocadas pelas fortes chuvas é de 47. Com uma morte confirmada em Santa Catarina, o total de óbitos na região Sul é de 48.

A situação no Rio Grande do Sul permanece crítica, com a continuação das chuvas e o alto número de desabrigados e desalojados. No entanto, com a liberação dos recursos do FGTS e a disponibilização de empréstimos do BNDES, espera-se que a recuperação econômica e a assistência às vítimas sejam agilizadas.

O Governo Federal, sob a liderança do presidente Lula, continua comprometido em fornecer o suporte necessário à região e a seus habitantes durante este difícil período. O uso do FGTS e do BNDES demonstra um esforço para mobilizar todos os recursos disponíveis para auxiliar os afetados pelas chuvas.

