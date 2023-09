CICLONE na costa impulsiona AR FRIO para regiões do Brasil; confira

Nos últimos dias, um ciclone extratropical se formou na costa brasileira, trazendo consigo uma série de mudanças climáticas significativas. Este evento meteorológico impactou especialmente o estado do Rio Grande do Sul, onde a temperatura despencou e diversas cidades registraram mínimas abaixo de 10ºC. Neste artigo, vamos explorar em detalhes os efeitos desse ciclone, as áreas mais afetadas e as perspectivas para os próximos dias.

O Ciclone Extratropical e a Queda de Temperatura

O ciclone extratropical que se formou na costa brasileira impulsionou uma massa de ar frio em direção ao Rio Grande do Sul, resultando em uma queda acentuada da temperatura. Durante a madrugada, o estado amanheceu com marcas de um dígito, chegando a registrar mínimas de 1,5ºC em Quarai, 4,3ºC em Uruguaiana e 5,0ºC em Alegrete. Essas temperaturas foram ainda mais baixas na região oeste do estado, onde o tempo estava aberto e o ar seco predominava.

As Áreas Mais Afetadas

A área entre Uruguaiana e Quarai foi a mais fria do estado durante o amanhecer. No entanto, outras cidades também sentiram os efeitos do frio intenso, como Vacaria, Canela, Cambara do Sul, Caçapava do Sul, Cruz Alta, Tupancireta e Bagé, onde as mínimas variaram entre 5,1ºC e 5,9ºC. Além disso, o dia anterior também foi marcado por temperaturas baixas, com máximas que mal ultrapassaram os 12ºC em algumas regiões.

Impacto do Ciclone em Outras Regiões

O ciclone extratropical também teve impacto em outras regiões do Brasil. O calor intenso que vinha sendo registrado no Paraná e em São Paulo foi interrompido pela chegada da massa de ar frio. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a temperatura máxima não deve passar dos 13ºC nesta quinta-feira, uma marca consideravelmente baixa para o mês de setembro.

Mudanças Climáticas e Previsões Futuras

Apesar do frio intenso, vale ressaltar que a massa de ar frio se afastará rapidamente para o oceano, dando lugar a uma massa de ar quente que voltará a ingressar no Sul do Brasil nos próximos dias. A madrugada de sexta-feira ainda será fria, porém as máximas serão bem mais agradáveis. Durante o fim de semana, com sol e a chegada do ar quente, a temperatura subirá acentuadamente, podendo ultrapassar os 30ºC tanto no sábado quanto no domingo no Rio Grande do Sul.



O ciclone extratropical que atingiu a costa brasileira teve um impacto significativo na temperatura e nas condições climáticas do Rio Grande do Sul. Com a queda brusca da temperatura, diversas cidades registraram mínimas abaixo de 10ºC, proporcionando um clima atípico para a região. No entanto, as mudanças climáticas são passageiras e a temperatura voltará a subir nos próximos dias com a chegada de uma massa de ar quente. Acompanhar essas variações é fundamental para entender as dinâmicas climáticas e se preparar para as mudanças que ocorrem periodicamente.

O que é um ciclone extratropical?

Um ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico caracterizado por uma área de baixa pressão atmosférica, que se forma fora das regiões tropicais. Diferente dos furacões e tufões, os ciclones extratropicais não possuem um núcleo quente e não são alimentados por águas quentes do oceano. Esses sistemas são comuns em regiões de latitudes médias e costumam trazer mudanças significativas no clima local.

Previsão de chuvas intensas e ventos fortes

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone extratropical que se formará na costa do Rio Grande do Sul trará chuvas intensas e ventos fortes para diversas regiões do estado. As rajadas de vento podem atingir até 80 km/h no Litoral Norte e 60 km/h nas demais regiões. Esses ventos podem causar impactos significativos, como quedas de árvores, danos em estruturas e interrupção de energia elétrica.

As chuvas também serão um elemento importante desse fenômeno. Na quinta-feira, dia 14, está prevista chuva pela manhã e à tarde no Litoral, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre. Já para as regiões da Campanha e Sul, a chuva se concentrará pela manhã. No Noroeste e na Fronteira Oeste do estado, o tempo deve ficar firme.