Cidades turísticas deverão ter placas de trânsito em três idiomas

As cidades turísticas e aquelas localizadas próximas a fronteiras internacionais têm um papel fundamental em receber e orientar visitantes de diferentes nacionalidades. Nesse contexto, a sinalização de trânsito desempenha um papel essencial para garantir a segurança e a boa experiência dos turistas. Pensando nisso, um projeto de lei está em tramitação para tornar obrigatória a presença de placas de trânsito em três idiomas – português, espanhol e inglês – em trechos turísticos e próximos a fronteiras.

A Necessidade de Melhorar a Sinalização

A sinalização de trânsito desempenha um papel crucial na orientação dos condutores, tanto locais quanto visitantes. No entanto, muitas vezes, a deficiente sinalização pode levar à confusão e a situações perigosas nas vias. Não apenas os turistas, mas até mesmo os próprios brasileiros podem se sentir perdidos devido à falta de clareza nas placas de trânsito.

O relator do projeto de lei destaca a importância de melhorar a sinalização não apenas nas rodovias, mas também nas cidades e nos órgãos públicos e privados. A inclusão de legendas em três idiomas visa atender à diversidade de visitantes e facilitar a compreensão das informações de trânsito.

Aprovação do Substitutivo e as Mudanças Propostas

O projeto de lei 7033/14, de autoria do senador Jayme Campos, foi aprovado pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. O substitutivo do relator, deputado Vermelho, propõe a inclusão da sinalização multilíngue no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Atualmente, essa obrigatoriedade não está prevista na legislação.

O substitutivo aprovado estabelece que as placas de sinalização vertical de indicação e as placas especiais de advertência deverão conter legendas em três idiomas. No entanto, quando a mensagem estiver expressa exclusivamente por meio de pictogramas, não será necessário o uso dos idiomas. Essa regra também se aplica aos terminais de passageiros interestaduais e internacionais.

Além disso, o texto prevê a substituição das placas existentes que não atendam aos dispositivos da nova lei. Essa substituição ocorrerá apenas quando as placas estiverem desgastadas, danificadas ou quando for necessário inserir novas informações. Dessa forma, busca-se garantir que a sinalização esteja sempre atualizada e em conformidade com as exigências da legislação.

Benefícios para o Turismo e a Segurança Viária

A inclusão de legendas em três idiomas nas placas de trânsito trará benefícios significativos para o turismo e para a segurança viária. Ao disponibilizar as informações de forma clara e compreensível para os visitantes estrangeiros, facilita-se a locomoção e a integração desses turistas na cidade.

Além disso, a sinalização multilíngue contribui para a redução de acidentes de trânsito. Ao entender as placas e as informações de trânsito, os condutores estrangeiros estarão mais aptos a seguir as regras e evitar situações de risco.

Implantação e Fiscalização das Novas Placas

Com a aprovação do projeto de lei em caráter conclusivo na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, o texto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovado, as cidades turísticas e aquelas localizadas próximas a fronteiras internacionais deverão implementar as novas placas de trânsito multilíngues.

A implantação das placas será realizada de forma gradual, priorizando os trechos turísticos e as áreas de fronteira. As placas existentes que não estiverem de acordo com as exigências da nova lei deverão ser substituídas. Em casos de desgaste, danos ou necessidade de inserção de novas informações, as placas também poderão ser reparadas ou substituídas.

A fiscalização do cumprimento da obrigatoriedade das placas de trânsito multilíngues ficará a cargo dos órgãos de trânsito de cada município. A adequação à nova legislação será fundamental para garantir a segurança viária e proporcionar uma experiência positiva aos turistas que visitam o país.

Contribuição com o Desenvolvimento Turístico

A inclusão de legendas em três idiomas nas placas de trânsito é uma medida necessária para as cidades turísticas e aquelas próximas a fronteiras internacionais. Essa iniciativa busca melhorar a sinalização viária, tornando-a mais clara e compreensível para os turistas estrangeiros.

A aprovação do projeto de lei e a implementação das novas placas contribuirão para o desenvolvimento do turismo, proporcionando uma experiência mais segura e agradável aos visitantes. Além disso, a sinalização multilíngue é uma forma de demonstrar acolhimento e respeito à diversidade cultural dos turistas que escolhem o Brasil como destino.

Portanto, é fundamental que as autoridades competentes priorizem a implantação das placas de trânsito multilíngues, garantindo a segurança viária e fortalecendo o turismo no país.