cientistas preveem que 2023 será o ano mais quente da história 

Você sabia que o planeta está passando por uma crise climática sem precedentes? Os sinais são alarmantes: recordes de temperatura, oceanos superaquecidos, geleiras derretendo e eventos climáticos extremos. Nesse contexto, os cientistas preveem que 2023 pode ser o ano mais quente da história, superando o recorde de 2016.

Mas por que a temperatura está aumentando tanto? E quais são os efeitos disso para as pessoas e para a natureza? Neste artigo, responderemos essas perguntas e mostrar o que podemos fazer para evitar o pior.

Aquecimento global: o que é e como acontece?

O aquecimento global é o aumento da temperatura média da superfície terrestre. Dessa forma, a principal causa desse fenômeno é a emissão de gases de efeito estufa, como o CO?, o CH? e o N?O.

Esses gases são liberados pela queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento, pela agropecuária e por outras atividades humanas. Visto que, eles formam uma camada na atmosfera que retém parte do calor do sol, impedindo que ele escape para o espaço.

Isso é chamado de efeito estufa e é vital para a vida no planeta, por manter uma temperatura adequada para a existência de água líquida. Porém, quando há um excesso desses gases na atmosfera, o efeito estufa se intensifica e a temperatura sobe além do limite seguro.

Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), no cenário mais pessimista, visto que, a temperatura média global pode subir até 4,8 °C até o final do século XXI em relação ao período pré-industrial.

El Niño: o que é e como influencia o clima?

O El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre periodicamente, quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais quentes do que o normal. Isso muda os padrões de vento e de chuva na região e afeta o clima em escala global.



O fenômeno costuma causar secas na Austrália, na Indonésia e em partes da África e da América do Sul, e chuvas intensas na costa oeste da América do Sul e na América Central. O El Niño também tende a elevar a temperatura média global, pois as águas mais quentes liberam mais calor para a atmosfera.

Visto que, o último El Niño aconteceu entre 2015 e 2016 e foi um dos mais fortes já observados, com uma temperatura média global de 14,8 °C.

Em julho de 2023, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) confirmou oficialmente a chegada de um novo El Niño, embora com uma intensidade menor do que o anterior.

No entanto, esse fenômeno pode ser suficiente para impulsionar ainda mais o aquecimento global causado pelas emissões humanas e fazer com que 2023 seja o ano mais quente já registrado.

Aquecimento global: quais são os impactos?

O aquecimento global tem consequências graves para a humanidade e para o meio ambiente. Entre elas, podemos citar:

O aumento do nível do mar , mediante ao, derretimento das calotas polares e das geleiras e à expansão térmica da água;

, mediante ao, derretimento das calotas polares e das geleiras e à expansão térmica da água; A alteração dos regimes de chuva , que pode causar secas ou enchentes em diferentes regiões do mundo;

, que pode causar secas ou enchentes em diferentes regiões do mundo; A intensificação dos fenômenos meteorológicos extremos , como ondas de calor, furacões, ciclones, tempestades, incêndios florestais e tornados;

, como ondas de calor, furacões, ciclones, tempestades, incêndios florestais e tornados; A perda de biodiversidade , devido à destruição ou à fragmentação dos habitats naturais, à invasão de espécies exóticas, à poluição e à exploração excessiva dos recursos;

, devido à destruição ou à fragmentação dos habitats naturais, à invasão de espécies exóticas, à poluição e à exploração excessiva dos recursos; A deterioração da saúde humana, devido ao aumento da exposição ao calor, à poluição do ar, à escassez de água potável, à redução da qualidade e da quantidade dos alimentos, ao estresse psicológico e ao surgimento ou à propagação de doenças.

Aquecimento global: o que podemos fazer para evitar o pior?

O aquecimento global é um problema complexo e urgente, que exige ações coordenadas e efetivas em todos os níveis: local, nacional e internacional. Dessa forma, algumas medidas que podem ser tomadas para mitigar o aquecimento global são:

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa

Através da substituição dos combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia, como a solar, a eólica e a hidrelétrica;

da melhoria da eficiência energética;

da adoção de padrões mais rigorosos para os veículos;

da implementação de impostos ou taxas sobre o carbono;

da promoção de iniciativas de compensação ou sequestro de carbono.

Adaptar-se aos impactos do aquecimento global

Por meio do planejamento urbano sustentável;

da construção de infraestruturas resilientes;

da gestão integrada dos recursos hídricos;

da conservação e restauração dos ecossistemas;

da diversificação das atividades agrícolas;

da proteção das populações vulneráveis;

do fortalecimento dos sistemas de alerta precoce e resposta a desastres.

Promover a educação ambiental

