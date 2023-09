Cinépolis segue com MAIS DE 60 VAGAS ABERTAS; Veja!

O Cinépolis, famosa rede de cinemas que trata-se de uma empresa multinacional de origem Mexicana do segmento de entretenimento, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre as oportunidades, veja a lista de cargos em aberto em todo o país:

Atendente – Marília – SP – Atendimento;

Supervisor (a) Operativo ( Tesouraria ) – Marília – SP – Administração Geral;

Subgerente – Shopping – Marília – SP – Administração Geral;

Técnico JR de Tecnologia e Projeção & Som – Urgente – São Paulo – SP – TI;

Supervisor Regional de Tecnologia e Projeção & Som – Curitiba – PR – TI;

Jovem Aprendiz – Shopping Amapá Garden – Macapá – AP – Lojas / Shopping;

Assistente de Manutenção – Votorantim – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Auxiliar de Cinema – Freelance / Intermitente – Jundiaí – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Cinema – Freelance / Intermitente – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Estagiário (a) de Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Jovem Aprendiz – São José dos Campos – SP – Lojas / Shopping;

Analista de Recursos Humanos – Curitiba – PR – Recursos Humanos (Generalista);

Atendente – Campinas – SP e Jundiaí – SP – Atendimento.

Mais sobre o Cinépolis

Sobre o Cinépolis, é interessante frisar que a rede possui 48 anos vivendo e compartilhando a emoção do cinema com milhões de pessoas ao redor do mundo.

Seus protagonistas desenvolvem suas habilidades numa empresa global, divertida e socialmente responsáveis em 17 países. Seja parte de mais de 46 mil funcionários que, diariamente, criam novas experiências em cada uma de suas 6000 salas a nível mundial.

No geral, são 738 cinemas, 5.941 salas 100% digitais, em 17 países. No Brasil, atualmente, opera 57 cinemas com 422 salas, com marcas destaque como Macro XE, IMAX, 4DX, VIP e Junior.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



