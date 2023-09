Circuito de Suzuka: O que torna a pista de F1 do Japão famosa?

F1 faz sua parada anual no Japão neste fim de semana, o que significa que fãs, pilotos e equipes irão mais uma vez provar seu valor no famoso Circuito Internacional de Corridas de Suzuka.

Conhecido como Circuito de Suzuka resumindo, o local é um dos locais mais famosos do mundo, dado o desafio que representa.

Um favorito entre os pilotos de F1, Suzuka é um dos poucos circuitos ao redor do mundo a ter um layout em forma de oito. No entanto, a pista na verdade não se cruza consigo mesma, já que a reta posterior passa sobre a seção frontal por meio de um viaduto.

Quão difícil é a pista de F1 Suzuka?

Em termos de dificuldade, Suzuka representa um desafio do ponto de vista técnico, físico e mental.

Com uma velocidade máxima de 315 km/h e uma velocidade média de cerca de 230 km/h, os pilotos têm que estar atentos na pista de 5,81 km, dada a sua mistura de curvas de alta e baixa velocidade.

Com 18 curvas, sendo 10 à direita e oito à esquerda, a melhor chance de ultrapassagem é a chicane Casio Triangle no final da volta. Dado que não existem zonas de saída de asfalto em torno de Suzuka, os pilotos têm de se certificar de que mantêm os pneus na pista ou correm o risco de acabar na gravilha.

Levando tudo isso em consideração, Suzuka é um dos mais difíceis do calendário da F1 quando se trata de pneus e testará as características gerais de dirigibilidade de cada carro. Como resultado, as equipas e os pilotos procurarão aperfeiçoar uma afinação que permita a melhor tração, aderência e mudança de direção.

Muito o que fazer longe das corridas

Junto com a ação na pista, Suzuka também conta com um parque de diversões que oferece diversão para crianças de todas as idades.

Apresentando as atrações habituais do parque, também oferece diversos tipos de karts e outros veículos seguros para crianças, ou carros nos quais os adultos podem empurrar.

Uma atração única é o Circuit Challenger, um kart elétrico de dois lugares que leva os visitantes pela pista usada para corridas em Suzuka. Crianças a partir de dois anos podem viajar desde que acompanhadas por alguém com mais de 13 anos de idade.