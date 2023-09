Circula Cultura Viva chega em Penedo nesta quarta, 27, para orientar sobre editais lançados pelo MinC

Na próxima quarta-feira, 27, Penedo recebe a edição do Circula Cultura Viva, evento promovido pelo Ministério da Cultura, por meio da Secretaria Nacional de Cidadania e Diversidade Cultural e do Escritório do MinC em Alagoas.

O evento será realizado no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), localizada na rua Dâmaso do Monte, 143, Centro, próximo da sede da Prefeitura de Penedo.

O objetivo da agenda de trabalho é orientar fazedores locais de cultur sobre o Edital de Premiação Cultura Viva Sérgio Mamberti e o Edital Cultura Viva 2023.

Os editais estão com inscrições abertas até o próximo dia 02 de outubro e são direcionados para grupos, coletivos e instituições que promovem as culturas populares e tradicionais brasileiras.