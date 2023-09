Ciryl Gane apoiando o ex-inimigo Francis Ngannou contra Tyson Fury: ‘Seria uma loucura’

Ciryl Gane sabe que as probabilidades estão contra seu antigo inimigo, mas ele ainda está apoiando Francis Ngannou em sua luta de boxe de grande sucesso contra Tyson Fury.

“No papel, direi Tyson Fury. Mas todo mundo conhece o poder de Francisco, e tudo é possível durante a luta, então nunca se sabe”, disse Gane em A hora do MMA.

“Mas para esta luta, estarei atrás de Francis, sim, com certeza, para criar a surpresa.”

Ngannou, 37, e Fury, 35, devem colidir em uma luta de boxe peso pesado de 10 rounds no dia 28 de outubro em Riad, Arábia Saudita. O título dos pesos pesados ​​​​do WBC de Fury não estará em jogo, no entanto, espera-se que o confronto entre nos registros oficiais de ambos os lutadores, o que significa que o ex-campeão dos pesos pesados ​​​​do UFC terá a oportunidade de se tornar o primeiro boxeador a carimbar oficialmente uma derrota no recorde profissional invicto de Fury.

Ngannou e Gane já foram companheiros de equipe na MMA Factory da França, mas se tornaram rivais em 2022, quando Gane disputou o título dos pesos pesados ​​​​do UFC de Ngannou no UFC 270. Em uma luta de ida e volta, Ngannou venceu por decisão unânime, apesar de competir com um joelho gravemente machucado . Essa luta seria a última aparição de Ngannou no UFC; ele deixou a promoção como campeão no início de 2023 e assinou um contrato inovador com o PFL.

Apesar de seu passado, Gane não guarda má vontade em relação a “O Predador”. E mesmo que as probabilidades não dêem muitas chances a Ngannou, Gane está torcendo para que seu antigo inimigo choque o mundo.

“Seria uma loucura e tudo é possível”, disse Gane. “Você vê em [Floyd] Mayweather x Conor McGregor, [McGregor] se saiu muito bem. Ele se saiu muito bem. Nunca se sabe. Não sei quanto tempo ele treinou para essa luta – estou falando do Francis – mas ele consegue surpreender a galera, e esse era o sonho dele quando começou. Quando veio para a França, seu sonho era ser boxeador e não lutador de MMA. Então talvez? Nunca sabemos.

“[Ngannou] ainda é perigoso, ele tem grande poder. Mas sim, no papel, Tyson Fury [should win], mas talvez tenhamos uma grande surpresa. Vamos ver.”