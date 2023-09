Ciryl Gane detalha arrombamento e arrombamento ‘traumatizante’ de casa durante o UFC Paris

Ciryl Gane tinha mais coisas para fazer no UFC Paris do que esperava.

O ex-campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC foi a atração principal do evento de 2 de setembro em sua terra natal com um retorno à forma, demolindo Serghei Spivac com um nocaute técnico no segundo round, para a alegria de seus compatriotas na Accor Arena, em Paris. Infelizmente, porém, a alegria da vitória de Gane durou pouco. Mais tarde naquele mesmo dia, Gane descobriu que sua casa em Nogent-sur-Marne havia sido saqueada por ladrões durante o evento.

“Não é só no meu país, suponho que você tenha isso em todo o mundo, mas sim, no meu país, infelizmente, quando você é um pouco famoso agora – você vê MMA na França, todo mundo fala sobre isso, e todo mundo pode ver como muito que posso ganhar. Então, sim, ele fez um ótimo trabalho porque esperou [until my] luta, a última luta”, disse Gane na segunda-feira A hora do MMA. “Ele esperou a noite e saiu [to my] em casa e ele fez alguns touros.

Relatórios iniciais vindos da França avaliaram os itens desaparecidos em mais de US$ 160 mil, que incluíam um relógio Rolex e outras joias diversas. De acordo com esses relatórios, a polícia descobriu uma entrada forçada pela porta da frente da residência de Gane. O suspeito do crime ainda não foi encontrado, mas Gane disse na segunda-feira que a polícia continua trabalhando no caso.

Quando questionado sobre quanto foi roubado dele, Gane simplesmente suspirou.

“Demais, meu caro”, disse Gane. “Eu não estava focado [on how much]. Demais.”

Embora a situação fosse lamentável, Gane também sabe que poderia ter ficado muito pior. Nem sua esposa nem suas filhas estavam em casa durante a invasão, o que evitou que a cena se tornasse potencialmente perigosa, e por causa de algum desvio criativo de sua esposa, Gane só soube de tudo depois que sua briga com Spivac já havia sido concluída. decidiu.

“Minha esposa viu isso no início, porque ele fez isso por volta das 20h [right before the fight]e então ela foi até a babá, ela largou as meninas [off] e ela voltou, e quando ela voltou ela encontrou todos os [chaos] em casa”, disse Gane. “Mas ela mantém isso [to herself], e depois, quando fomos dormir depois da briga, ela me contou infelizmente. Mas ela se saiu muito bem porque eu não vi nada, não vi nada [it before the fight].”

“Isso pode ser realmente traumatizante para as meninas se elas [saw it happening],” ele adicionou. “Você se machuca às vezes, [there are] algumas histórias sobre isso. Não é divertido. Realmente não é divertido. Então, sim, minha esposa tem alguns traumas [aftereffects from the break-in]mas ela está bem e vamos consertar isso.”

Gane disse que a maior lição que tirou do incidente é dar maior prioridade à proteção de sua família. Ele disse que tomou medidas para garantir que algo assim não aconteça novamente. Mas ele também reconheceu que a missão está se tornando mais difícil à medida que seu perfil na França continua a crescer como um conhecido candidato aos pesos pesados ​​do UFC.

“É bom, isso é ótimo, as pessoas são muito gentis, mas agora você vê com tudo isso, estou farto disso, estou farto disso”, disse Gane sobre a fama. “No começo é muito legal. No começo, é tão legal. Mas agora terminei com isso, cara. Se eu puder atravessar [the street anonymously], está melhor, está muito melhor agora. …Agora é diferente, agora eu só quero ficar num lugar tranquilo, calmo, poder relaxar com minha família. Mas agora é difícil. Infelizmente é difícil ir para a escola com minhas filhas, porque você tem toda essa merda que pode acontecer depois, como as pessoas [that robbed my house] durante minha luta em casa.”